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CERIMONIA Rotary Club Foggia Capitanata, Marialuisa De Niro alla guida del Club: «Seminiamo il futuro, con attenzione alle fragilità e ai giovani»

Nel corso della cerimonia, il presidente uscente Stefano Tartaglia ha ripercorso le principali attività realizzate durante il proprio mandato

Rotary Club Foggia Capitanata, Marialuisa De Niro alla guida del Club: «Seminiamo il futuro, con attenzione alle fragilità e ai giovani»

Rotary Club Foggia Capitanata, Marialuisa De Niro alla guida del Club: «Seminiamo il futuro, con attenzione alle fragilità e ai giovani»

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Luglio 2026
Economia // Manfredonia //

Una serata all’insegna della tradizione, dell’amicizia e del servizio ha inaugurato il nuovo anno rotariano del Rotary Club Foggia Capitanata. Nella suggestiva cornice della Terrazza sul Mare del Porto di Mattinata, si è svolta la cerimonia dello Scambio del Martelletto, il momento simbolico che sancisce il passaggio di consegne tra i presidenti del Club.

A raccogliere il testimone da Stefano Tartaglia è stata la dottoressa Marialuisa De Niro, che guiderà il Rotary Club Foggia Capitanata per l’anno rotariano 2026/2027. Un cambio di presidenza nel segno della continuità, ma anche dell’innovazione, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del Club al servizio della comunità e del territorio.

Nel corso della cerimonia, il presidente uscente Stefano Tartaglia ha ripercorso le principali attività realizzate durante il proprio mandato, ringraziando i soci e tutti coloro che hanno contribuito alla crescita del sodalizio attraverso iniziative sociali, culturali e solidali.

La nuova presidente ha quindi presentato le linee guida del suo programma, annunciando un anno ricco di progetti e iniziative rivolte soprattutto alle fasce più fragili della popolazione, con particolare attenzione ai giovani e alle nuove emergenze sociali.

«Il mio motto per quest’anno sarà “Seminiamo il futuro” – ha spiegato Marialuisa De Niro –. Voglio dedicare particolare attenzione al tema delle dipendenze: non solo quelle legate alle sostanze psicoattive e ai farmaci, ma anche fenomeni sempre più diffusi come la dipendenza da smartphone, dal gioco online e da tutto ciò che può mettere a rischio la salute e il benessere dei nostri ragazzi».

La presidente ha evidenziato inoltre la volontà di intervenire a sostegno delle persone che vivono situazioni di fragilità. «Un mio preciso interesse riguarda le vulnerabilità: vorrei che il Club riuscisse ad arrivare nei punti più difficili delle vite delle persone fragili, siano esse con disabilità fisiche o psichiche, offrendo attenzione, ascolto e sostegno concreto».

Accanto all’impegno sociale, la nuova guida del Rotary Club Foggia Capitanata punta anche alla valorizzazione delle eccellenze locali. «Non voglio che l’attenzione sia rivolta soltanto al sociale – ha aggiunto De Niro – ma desidero che il Club possa promuovere, attraverso eventi e iniziative, tutto ciò che di bello e significativo il nostro territorio è in grado di offrire».

Alla cerimonia hanno preso parte anche l’Assistente del Governatore per l’anno rotariano 2026/2027 Francesco Di Biase e l’Assistente del Governatore uscente 2025/2026 Renato Martino, che hanno sottolineato l’importanza del ricambio generazionale e della continuità nella leadership rotariana.

Tra emozione, applausi e momenti di convivialità, lo Scambio del Martelletto ha rappresentato non soltanto un passaggio istituzionale, ma la conferma dell’impegno di un’associazione che continua a ispirarsi al principio del Rotary: “Servire al di sopra di ogni interesse personale”.

Con la presidenza di Marialuisa De Niro si apre dunque una nuova stagione per il Rotary Club Foggia Capitanata, chiamato a consolidare il lavoro svolto negli anni e a sviluppare nuovi progetti capaci di generare valore sociale e culturale per l’intera Capitanata.

Rotary Club Foggia Capitanata, Marialuisa De Niro alla guida del Club: «Seminiamo il futuro, con attenzione alle fragilità e ai giovani»
Rotary Club Foggia Capitanata, Marialuisa De Niro alla guida del Club: «Seminiamo il futuro, con attenzione alle fragilità e ai giovani»
Rotary Club Foggia Capitanata, Marialuisa De Niro alla guida del Club: «Seminiamo il futuro, con attenzione alle fragilità e ai giovani»
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