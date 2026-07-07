Rotary Club Foggia Umberto Giordano, Irene Sasso nuova presidente

Irene Sasso è la nuova presidente del Rotary Club Foggia Umberto Giordano per l’anno rotariano 2026-2027. Il passaggio di consegne è avvenuto durante la tradizionale cerimonia dello “Scambio del Martelletto”, ospitata lo scorso 25 giugno nella cornice di Casa Freda.

L’incontro ha segnato la conclusione del mandato del presidente uscente Antonio di Biase, che ha tracciato il bilancio delle attività svolte nell’anno sociale appena concluso e ha consegnato riconoscimenti ai soci che si sono distinti per impegno, partecipazione e spirito di servizio.

Al termine della cerimonia, di Biase ha affidato ufficialmente la guida del Club a Irene Sasso, chiamata a coordinare le attività del sodalizio nel nuovo anno rotariano.

Nel suo primo intervento da presidente, Sasso ha presentato le linee programmatiche del mandato, ispirate al motto “Condividi, crea futuro, costruisci pace”, un percorso fondato sulla collaborazione, sulla progettualità e sulla promozione della coesione sociale.

«Assumo questo incarico con entusiasmo e con un profondo senso di responsabilità», ha dichiarato Irene Sasso nel suo discorso di insediamento.

«Il mio impegno sarà quello di dare continuità ai progetti che negli anni hanno caratterizzato l’identità del nostro Club, valorizzandone l’impatto sul territorio e aprendoci, al tempo stesso, a nuove opportunità di servizio. Desidero, inoltre, rafforzare ulteriormente il dialogo con gli altri Club Rotary e le varie Associazioni, con le Istituzioni e l’Università e in particolare con il mondo della scuola, l’ambito da cui provengo professionalmente, perché credo che il confronto con le nuove generazioni sia fondamentale per diffondere i valori del Rotary e formare cittadini e cittadine sempre più consapevoli, responsabili e attenti al bene comune».

Durante la serata sono stati accolti anche due nuovi soci, Marica Pellegrino e Marco Insalata, che entrano a far parte del Club arricchendone la rete di competenze e professionalità.

A sostenere la nuova presidente sarà il Consiglio Direttivo per l’anno rotariano 2026-2027, composto da:

Vicepresidente: Renato Martino

Segretario: Luciano Magaldi

Prefetta: Maria Pia Liguori

Tesoriere: Leonzio Carrozzo

Presidente Incoming: Sara Pacella

Consiglieri: Gianfranco Pedone, Alessia Viti, Gaetano Spagnuolo

Past President: Antonio di Biase

La nuova squadra si prepara ad affrontare il prossimo anno con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del Rotary Club Foggia Umberto Giordano sul territorio, promuovendo iniziative e progetti capaci di generare valore per la comunità e diffondere i principi di solidarietà, partecipazione e servizio.