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PRESIDENZA FATONE Rotary Club Manfredonia: un nuovo anno rotariano nel segno della continuità”, confermata la Presidenza Fatone per il 2026-2027

Nel corso della cerimonia è stata ufficialmente confermata la Presidenza dell'Ing. Raffaele Fatone anche per l'anno rotariano 2026-2027

Rotary Club Manfredonia: un nuovo anno rotariano nel segno della continuità", confermata la Presidenza Fatone per il 2026-2027

Rotary Club Manfredonia: un nuovo anno rotariano nel segno della continuità", confermata la Presidenza Fatone per il 2026-2027

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Nella serata di ieri si è svolta la tradizionale cerimonia del Passaggio del Martello del Rotary Club Manfredonia, un momento particolarmente significativo della vita associativa che segna l’avvio del nuovo anno rotariano.

Nel corso della cerimonia è stata ufficialmente confermata la Presidenza dell’Ing. Raffaele Fatone anche per l’anno rotariano 2026-2027, una scelta condivisa dai soci con l’obiettivo di garantire continuità ai numerosi progetti e alle attività avviate nel precedente anno sociale.

In un’ottica di continuità amministrativa e programmatica, è stato riconfermato nella sua interezza anche il Consiglio Direttivo. L’unica variazione riguarda l’uscita del Prefetto Lina Giordano, alla quale va il sincero ringraziamento del Club per il prezioso servizio svolto, e l’ingresso dell’Avv. Matteo Granatiero nel ruolo di Segretario.

L’obiettivo del Rotary Club Manfredonia per il nuovo anno sarà quello di consolidare e sviluppare il percorso già intrapreso, dando continuità ai progetti di servizio, alle iniziative culturali e sociali e alle attività rivolte al territorio, nel pieno rispetto dei valori rotariani.

Nel corso della serata è iniziata ufficialmente la nuova Assistente del Governatore del Distretto, l’Avv. Patrizia Piemontese, che seguirà il Rotary Club Manfredonia nel corso dell’anno rotariano 2026-2027. Nel suo intervento ha rivolto un saluto ai presenti, sottolineando l’importanza della continuità nell’azione del Club e della collaborazione tra i soci per il perseguimento degli obiettivi rotariani.

La cerimonia è stata anche l’occasione per conferire il riconoscimento Paul Harris Fellow all’Ing. Bruno Rinaldi, in segno di riconoscenza per i quasi quarant’anni di servizio, dedizione e impegno profusi a favore del Rotary Club Manfredonia.
Il Rotary Club Manfredonia rinnova così il proprio impegno a operare con entusiasmo, spirito di squadra e senso di responsabilità, nella convinzione che la continuità rappresenti un valore fondamentale per costruire progetti sempre più efficaci e lasciare un impatto positivo e duraturo sul territorio.
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