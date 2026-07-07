Rotary Club Manfredonia: un nuovo anno rotariano nel segno della continuità", confermata la Presidenza Fatone per il 2026-2027

Nella serata di ieri si è svolta la tradizionale cerimonia del Passaggio del Martello del Rotary Club Manfredonia, un momento particolarmente significativo della vita associativa che segna l’avvio del nuovo anno rotariano.

Nel corso della cerimonia è stata ufficialmente confermata la Presidenza dell’Ing. Raffaele Fatone anche per l’anno rotariano 2026-2027, una scelta condivisa dai soci con l’obiettivo di garantire continuità ai numerosi progetti e alle attività avviate nel precedente anno sociale.

In un’ottica di continuità amministrativa e programmatica, è stato riconfermato nella sua interezza anche il Consiglio Direttivo. L’unica variazione riguarda l’uscita del Prefetto Lina Giordano, alla quale va il sincero ringraziamento del Club per il prezioso servizio svolto, e l’ingresso dell’Avv. Matteo Granatiero nel ruolo di Segretario.

L’obiettivo del Rotary Club Manfredonia per il nuovo anno sarà quello di consolidare e sviluppare il percorso già intrapreso, dando continuità ai progetti di servizio, alle iniziative culturali e sociali e alle attività rivolte al territorio, nel pieno rispetto dei valori rotariani.

Nel corso della serata è iniziata ufficialmente la nuova Assistente del Governatore del Distretto, l’Avv. Patrizia Piemontese, che seguirà il Rotary Club Manfredonia nel corso dell’anno rotariano 2026-2027. Nel suo intervento ha rivolto un saluto ai presenti, sottolineando l’importanza della continuità nell’azione del Club e della collaborazione tra i soci per il perseguimento degli obiettivi rotariani.