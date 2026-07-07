Sicurezza in Capitanata, le associazioni produttive fanno fronte comune: “Ora serve una risposta condivisa”

Il sistema economico e produttivo della provincia di Foggia si compatta sul tema della sicurezza. Nella sede di Confcommercio Foggia si sono riuniti i presidenti e i rappresentanti provinciali di CIA, CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Compagnia delle Opere, Confartigianato, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, ANCE insieme ai vertici di Confcommercio, per definire una linea comune dopo i recenti episodi criminali che hanno interessato il territorio.

L’incontro ha rappresentato un segnale di unità e responsabilità da parte delle categorie economiche, che hanno deciso di superare le singole iniziative per affrontare insieme una situazione ritenuta sempre più preoccupante.

Secondo le associazioni, rapine, assalti e azioni criminali non possono più essere considerate episodi isolati, ma un fenomeno che incide direttamente sulla libertà di fare impresa, sulla sicurezza dei lavoratori, sugli investimenti e sulle prospettive di crescita della Capitanata.

«All’incontro partecipano una parte fondamentale dell’economia della provincia di Foggia. Mondi e settori diversi hanno scelto di assumere una posizione comune. È una scelta di responsabilità. Sul tema della sicurezza non servono voci isolate: serve la capacità di costruire insieme risposte concrete e durature».

Tra le proposte condivise emerge la richiesta di istituire presso la Prefettura di Foggia un Tavolo permanente per la sicurezza del sistema economico e produttivo della Capitanata, con il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria. L’obiettivo è creare un organismo stabile dedicato al confronto, al monitoraggio delle criticità e alla definizione di interventi coordinati.

Nel documento unitario vengono indicate alcune priorità operative: una mappatura provinciale dei rischi, capace di coinvolgere città, aree commerciali, zone produttive, aziende agricole e territori rurali; il miglioramento dell’illuminazione pubblica nelle aree più esposte; il rafforzamento di un modello di sicurezza partecipata e integrata.

Le associazioni sottolineano inoltre l’importanza di continuare a diffondere tra le imprese la cultura della collaborazione e della denuncia, nella convinzione che una corretta conoscenza dei fenomeni criminali sia fondamentale per rendere più efficaci le strategie di contrasto.

Un appello è stato rivolto anche ai parlamentari eletti in Capitanata, affinché la sicurezza della provincia di Foggia venga portata con maggiore forza all’attenzione del Governo e del Parlamento, garantendo al territorio presidi dello Stato, personale, mezzi e risorse adeguate.

«Le nostre Associazioni già fanno la propria parte, nel rispetto dei ruoli e in piena collaborazione con le Istituzioni. La presenza unitaria del sistema produttivo provinciale dice però con chiarezza che la sicurezza è oggi una priorità. Difendere le imprese significa difendere il lavoro, le comunità e la possibilità della Capitanata di guardare al proprio futuro», concludono i presidenti delle associazioni datoriali.

L’iniziativa segna così l’avvio di un percorso comune per affrontare il tema della sicurezza attraverso una strategia condivisa tra imprese, istituzioni e territorio.