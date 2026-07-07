Terza ondata di caldo in arrivo, temperature fino a 41 gradi

Dopo la breve parentesi di maltempo che ha interessato l’Italia nelle ultime 48 ore, l’anticiclone delle Azzorre, alimentato da masse d’aria rovente provenienti dal Nord Africa, è pronto a riportare condizioni di caldo intenso su gran parte della Penisola. Secondo gli esperti, la nuova fase di afa potrebbe trasformarsi in una delle ondate di calore più forti dell’estate 2026.

A confermarlo è Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it, che annuncia il ritorno di un vasto campo di alta pressione già nel corso del primo fine settimana di luglio. Le temperature torneranno rapidamente a salire, con massime comprese tra 33 e 34 gradi nelle principali città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, mentre l’afa sarà particolarmente intensa nelle pianure del Nord, nelle aree interne e sulle due Isole maggiori.

Secondo le previsioni del Centro Europeo, il caldo non sarà un episodio isolato. L’anticiclone subtropicale resterà stabile sul Mediterraneo occidentale, limitando l’arrivo delle perturbazioni atlantiche e favorendo condizioni di tempo stabile per gran parte del mese. Soltanto occasionali temporali di calore potranno interessare le zone montuose.

Il periodo più critico è atteso tra il 15 e il 20 luglio, quando una poderosa espansione dell’anticiclone africano potrebbe far impennare ulteriormente i valori termici. Le temperature potranno superare i 36-37 gradi su vaste aree del Nord, del Centro-Sud e delle Isole Maggiori, con punte locali comprese tra i 40 e i 41 gradi, delineando quella che, secondo i meteorologi, sarà «una delle ondate di caldo più intense di questa Estate 2026».

L’ondata di caldo sta interessando anche il resto d’Europa. Nel Regno Unito le temperature sono tornate oltre i 30 gradi e le autorità sanitarie hanno diramato un’allerta gialla per i possibili effetti sulla salute, soprattutto delle persone più fragili. In Spagna, invece, la situazione è ancora più critica: in diverse aree dell’Andalusia e della valle dell’Ebro sono attesi oltre 42 gradi, con allerta arancione per il caldo estremo e rischio incendi classificato come «molto elevato o estremo» in numerose regioni. Secondo il sistema di monitoraggio MoMo dell’Istituto di Salute Carlos III, nei primi giorni di luglio sono stati stimati altri 153 decessi riconducibili alle alte temperature, che si aggiungono ai 973 registrati nel mese di giugno.

Anche in Italia cresce il livello di attenzione. Dopo la temporanea tregua della scorsa settimana, tornano i bollini del Ministero della Salute. Firenze sarà la prima città a raggiungere il livello arancione, mentre nei giorni successivi il numero delle città a rischio aumenterà fino a coinvolgere Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Parallelamente aumenteranno anche i bollini gialli, che indicano una fase di pre-allerta in vista dell’intensificazione del caldo.

Lo riporta leggo.it.