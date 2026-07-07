Torna 'La Stagione dei Bambini' a Foggia con quattro spettacoli gratuiti

La Stagione dei Bambini torna a Foggia con la seconda edizione della rassegna dedicata all’infanzia e alle famiglie. Dopo il successo dell’esordio, AVL, che cura la direzione artistica, e il Comune di Foggia, con il patrocinio di Puglia Culture, ripropongono un calendario di quattro appuntamenti gratuiti pensati per avvicinare i più piccoli al mondo dello spettacolo dal vivo.

La nuova edizione conferma l’obiettivo di creare un appuntamento stabile in città, capace di offrire proposte artistiche di qualità, innovative e accessibili, attraverso linguaggi differenti come il circo contemporaneo, il teatro di figura e il teatro sensoriale.

Gli spettacoli saranno ospitati in diversi luoghi della città, tra cui Villa Comunale, Parco Iconavetere e Rione Martucci, trasformando gli spazi urbani in luoghi di incontro, partecipazione e condivisione per bambini e famiglie.

Ad aprire il programma sarà il 9 luglio alle ore 21 lo spettacolo “Va dove ti porta il piede” di Laura Kibel, artista di fama internazionale che utilizza la particolare tecnica del teatro dei piedi, trasformando gli arti dell’interprete in personaggi capaci di raccontare storie originali e poetiche. L’appuntamento si terrà nel Rione Martucci, in via Ciampoli 1.

Il 10 luglio spazio a “LàQua” del Teatro Koreja, spettacolo sensoriale rivolto ai bambini da 0 a 3 anni e alle loro famiglie. L’esperienza, costruita attraverso suoni, immagini, movimento e percezioni, sarà proposta in due repliche alle 18.30 e alle 19.30 nella Villa Comunale. Per garantire un’esperienza più coinvolgente sarà previsto un numero limitato di partecipanti con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite.

Il calendario proseguirà il 15 luglio alle ore 21 con “Theseus” del Collettivo Flaan, una rappresentazione ispirata al celebre Paradosso di Teseo e incentrata sul tema della trasformazione, dell’identità e del viaggio attraverso un linguaggio fisico e poetico. Lo spettacolo andrà in scena nella Villa Comunale, zona palco.

La rassegna si chiuderà il 16 luglio alle ore 21 al Parco Iconavetere con “Cabaret Zuzzurellone” del Duo Flosh, uno spettacolo tra clownerie, giocoleria, equilibrismi e comicità dedicato a spettatori di tutte le età.

Tutti gli appuntamenti rappresentano anteprime provinciali assolute, con compagnie artistiche di rilievo nazionale e internazionale mai ospitate prima sul territorio foggiano.

Prima degli spettacoli serali, a partire dalle ore 20, saranno inoltre organizzate attività ludiche e creative gratuite per i bambini, con l’obiettivo di trasformare ogni serata in un momento di festa e partecipazione per tutta la famiglia.

«Con La Stagione dei Bambini vogliamo contribuire a costruire un rapporto naturale tra i bambini e lo spettacolo dal vivo fin dai primi anni di vita», dichiara Andrea Pontone, presidente di AVL.

«Abbiamo scelto un cartellone che non propone semplicemente spettacoli, ma esperienze diverse tra loro: il teatro sensoriale per i neonati, il teatro di figura, il circo contemporaneo e il teatro fisico. Sono linguaggi capaci di parlare ai più piccoli senza rinunciare alla qualità artistica e di coinvolgere anche gli adulti, trasformando ogni appuntamento in un momento da vivere insieme», aggiunge Pontone.

«Abbiamo voluto portare a Foggia compagnie che, fino ad oggi, non erano mai arrivate sul nostro territorio. Tutte le produzioni in programma sono anteprime provinciali e rappresentano un invito a scoprire forme di spettacolo innovative, riconosciute a livello nazionale e internazionale», conclude il presidente di AVL.

Anche l’assessora alla Cultura Alice Amatore sottolinea il valore dell’iniziativa: «È un’esperienza alla quale attribuiamo una straordinaria importanza: l’anno scorso ha fatto registrare una significativa partecipazione e poterla riproporre in modalità differenti è motivo di orgoglio e soddisfazione».

La rassegna rientra nel programma di Foggia Estate 2026, il cartellone promosso dal Comune di Foggia con eventi culturali, spettacoli e iniziative rivolte all’intera comunità.

Il calendario della Stagione dei Bambini 2026

9 luglio 2026 – ore 21

“Va dove ti porta il piede” – Laura Kibel

Rione Martucci, Via Ciampoli 1

10 luglio 2026 – ore 18.30 e 19.30

“LàQua” – Teatro Koreja

Villa Comunale – ingresso

Spettacolo dedicato alla fascia 0-3 anni con prenotazione obbligatoria

15 luglio 2026 – ore 21

“Theseus” – Collettivo Flaan

Villa Comunale – zona palco

16 luglio 2026 – ore 21

“Cabaret Zuzzurellone” – Duo Flosh

Parco Iconavetere