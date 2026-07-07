Trinitapoli: quasi 2,8 milioni per le strade provinciali

Via libera a un piano di interventi da 2.745.620,30 euro per la riqualificazione della viabilità provinciale che interessa il territorio di Trinitapoli, con la possibilità di disporre anche di ulteriori 600 mila euro provenienti dall’avanzo libero. È quanto emerso dal tavolo tecnico-politico ospitato nella sala del Consiglio Provinciale di Andria, al quale hanno partecipato, su indicazione del sindaco Francesco Di Feo, il vicesindaco Cosimo Damiano Muoio e l’assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica Luigi Di Leo.

Nel corso dell’incontro è stato definito il cronoprogramma degli interventi sulle arterie provinciali. La progettazione esecutiva sarà completata entro dicembre 2026, mentre l’apertura dei cantieri è prevista tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, con l’avvio operativo dei lavori nel mese di gennaio.

Tra le opere più rilevanti spicca quella sulla Strada Provinciale 6 (ex SP75), nel tratto che collega Trinitapoli a Barletta. Oltre al rifacimento completo del manto stradale, finanziato con 790.919,48 euro, il progetto comprenderà anche la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione, accogliendo la richiesta avanzata dal vicesindaco Muoio. L’intervento punta ad aumentare la sicurezza della circolazione, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Il piano prevede inoltre 201.390,55 euro per interventi di recupero a tratti sulla SP15 (ex SP63) San Ferdinando–Trinitapoli, rimodulati sulla SP18 in contrada Caprioli. Sulla SP13 (ex SP62) Cerignola–Trinitapoli–Saline saranno investiti 732.615 euro per lavori di messa in sicurezza con nuova segnaletica verticale e guardrail. Infine, sulla SP75 di Trinitapoli sono programmati interventi di rifacimento dell’asfalto, nuova segnaletica e opere sull’illuminazione, per un importo di 740.695,27 euro.

«Passiamo velocemente dalla programmazione ai fatti. I tecnici sono già al lavoro sui progetti e a gennaio 2027 vedremo le ruspe in azione», ha dichiarato il sindaco Francesco Di Feo, evidenziando anche l’importanza delle ulteriori risorse disponibili e ringraziando il vicesindaco Muoio e l’assessore Di Leo per il lavoro svolto durante il confronto con la Provincia.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato che l’inserimento dell’illuminazione lungo la SP6 rappresenta «un risultato storico», destinato a migliorare in maniera significativa la sicurezza degli automobilisti e dei cittadini.