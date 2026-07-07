Edizione n° 6120

BALLON D'ESSAI

BARI CALCIO // Bancarotta Bari Calcio, tra le contestazioni anche la cessione di Caprile al Napoli
7 Luglio 2026 - ore  10:19

CALEMBOUR

CARICO DROGA // Napoli, 113 chili di cocaina nascosti in un’autocisterna: maxi sequestro della Guardia di Finanza
7 Luglio 2026 - ore  08:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // BAT // Trinitapoli: quasi 2,8 milioni per le strade provinciali

TRINITAPOLI COMUNE Trinitapoli: quasi 2,8 milioni per le strade provinciali

Via libera a un piano di interventi da 2.745.620,30 euro per la riqualificazione della viabilità provinciale che interessa il territorio di Trinitapoli

Trinitapoli: quasi 2,8 milioni per le strade provinciali

Trinitapoli: quasi 2,8 milioni per le strade provinciali

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Luglio 2026
BAT // Foggia //

Via libera a un piano di interventi da 2.745.620,30 euro per la riqualificazione della viabilità provinciale che interessa il territorio di Trinitapoli, con la possibilità di disporre anche di ulteriori 600 mila euro provenienti dall’avanzo libero. È quanto emerso dal tavolo tecnico-politico ospitato nella sala del Consiglio Provinciale di Andria, al quale hanno partecipato, su indicazione del sindaco Francesco Di Feo, il vicesindaco Cosimo Damiano Muoio e l’assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica Luigi Di Leo.

Nel corso dell’incontro è stato definito il cronoprogramma degli interventi sulle arterie provinciali. La progettazione esecutiva sarà completata entro dicembre 2026, mentre l’apertura dei cantieri è prevista tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, con l’avvio operativo dei lavori nel mese di gennaio.

Tra le opere più rilevanti spicca quella sulla Strada Provinciale 6 (ex SP75), nel tratto che collega Trinitapoli a Barletta. Oltre al rifacimento completo del manto stradale, finanziato con 790.919,48 euro, il progetto comprenderà anche la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione, accogliendo la richiesta avanzata dal vicesindaco Muoio. L’intervento punta ad aumentare la sicurezza della circolazione, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Il piano prevede inoltre 201.390,55 euro per interventi di recupero a tratti sulla SP15 (ex SP63) San Ferdinando–Trinitapoli, rimodulati sulla SP18 in contrada Caprioli. Sulla SP13 (ex SP62) Cerignola–Trinitapoli–Saline saranno investiti 732.615 euro per lavori di messa in sicurezza con nuova segnaletica verticale e guardrail. Infine, sulla SP75 di Trinitapoli sono programmati interventi di rifacimento dell’asfalto, nuova segnaletica e opere sull’illuminazione, per un importo di 740.695,27 euro.

«Passiamo velocemente dalla programmazione ai fatti. I tecnici sono già al lavoro sui progetti e a gennaio 2027 vedremo le ruspe in azione», ha dichiarato il sindaco Francesco Di Feo, evidenziando anche l’importanza delle ulteriori risorse disponibili e ringraziando il vicesindaco Muoio e l’assessore Di Leo per il lavoro svolto durante il confronto con la Provincia.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato che l’inserimento dell’illuminazione lungo la SP6 rappresenta «un risultato storico», destinato a migliorare in maniera significativa la sicurezza degli automobilisti e dei cittadini.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO