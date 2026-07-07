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"SEGRETI MILITARI" «Vendevano segreti militari ai russi»: arrestati due ex agenti dell’Aisi. Tra gli indagati anche foggiani e baresi

Due ex appartenenti ai servizi di intelligence italiani sono stati arrestati dai Carabinieri del Ros con le accuse di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici

ph la gazzetta del mezzogiorno.it

ph la gazzetta del mezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Luglio 2026
Cronaca // Focus e Inchieste //

ROMA – Due ex appartenenti ai servizi di intelligence italiani sono stati arrestati dai Carabinieri del Ros con le accuse di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, nell’ambito di un’inchiesta su un presunto flusso di informazioni riservate verso la Russia.

Il principale indagato sarebbe G. R. P., 59 anni, ex sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri ed ex funzionario dell’Aisi. Secondo l’accusa, avrebbe raccolto e ceduto informazioni sensibili a un presunto agente dei servizi segreti russi, operativo in Italia e coperto da immunità diplomatica, in cambio di denaro.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, G. R. P. avrebbe acquisito il materiale attraverso una rete composta da sei fonti, tra cui quattro militari ancora in servizio, tutti iscritti nel registro degli indagati.

Originario di Sassari, G. R. P. è in pensione da oltre dieci anni. Avrebbe inoltre maturato una lunga esperienza nei settori dello spionaggio e del controspionaggio, sia in Italia sia all’estero. Il secondo arrestato è V. D. P., 59 anni, originario di Matera, anche lui ex appartenente all’Aisi ed ex carabiniere, oggi in pensione.

Nell’inchiesta risultano indagate anche altre cinque persone che, secondo gli investigatori, avrebbero fatto parte della rete attraverso la quale sarebbero state raccolte le informazioni riservate. Si tratta di: D. P., 46 anni, foggiano; G. N., 47 anni, foggiano; G. T., 55 anni, barese; S. R., 57 anni, messinese; A. G., 69 anni, barese.

Le indagini sono tuttora in corso e dovranno chiarire l’effettiva natura delle informazioni che sarebbero state trasmesse, nonché l’eventuale coinvolgimento di ulteriori soggetti.

L’inchiesta si trova nella fase delle indagini preliminari. Le contestazioni formulate dagli inquirenti dovranno essere vagliate nel corso del procedimento, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it

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