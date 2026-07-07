Vieste: prosegue il programma della X edizione de 'Serenata alla Tarantella'

Torna a vivere la tradizione popolare con la decima edizione di “Serenata alla Tarantella”, manifestazione dedicata alla valorizzazione della memoria collettiva, dei canti, delle musiche e delle danze che rappresentano l’identità culturale del territorio.

L’evento propone un ricco programma di appuntamenti tra musica, storia, natura e cultura, con l’obiettivo di tramandare alle nuove generazioni il patrimonio delle tradizioni popolari e raccontare le radici della comunità.

Il calendario si è aperto il 6 luglio con l’incontro “Cantare, ballare per (R)esistere”, dedicato al ruolo delle donne nella tradizione popolare.

Questa sera, 7 luglio, sarà protagonista il gruppo TerrAnima, formazione nata nel cuore del Gargano dall’incontro di musicisti accomunati dalla passione per la musica popolare pugliese e per le tradizioni del Sud Italia. Il gruppo porterà sul palco uno spettacolo che unisce pizzica, tarantella garganica e canti della tradizione con sonorità contemporanee, mescolando strumenti popolari e influenze folk, rock e world music.

L’8 luglio spazio agli storici “Musici e Cantatori di Carpino”, associazione nata nel 2017 per volontà del professor Giuseppe Pio Di Mauro e del maestro Marco Mario Di Mauro, considerati eredi degli storici Cantori di Carpino: Antonio Piccininno, Antonio Maccarone e Andrea Sacco.

La loro missione è quella di mantenere viva la tradizione musicale garganica, non limitandosi alla conservazione ma promuovendone la diffusione attraverso eventi, collaborazioni e iniziative culturali. Tra le collaborazioni più importanti figura anche quella con Eugenio Bennato.

Sempre l’8 luglio, nella suggestiva cornice della Marina Piccola, si terrà il concerto della Podolik Band, progetto nato dall’incontro tra Samen e Selea. Il duo propone un viaggio musicale tra folklore garganico ed energia contemporanea, raccontando attraverso voce e strumenti l’identità del territorio.

Il programma proseguirà fino al 9 luglio con numerose iniziative dedicate alla scoperta delle radici locali: dalle visite ai Giganti del Mare, gli antichi Trabucchi, alle escursioni nella Foresta Umbra, dalla visita al Museo Archeologico alla mostra fotografica “La Rete – Ricordi, Radici, Tradizioni”, fino ai laboratori di pizzica e tamburello, alla Cantina Pastorella e all’Oli Experience.

La giornata conclusiva sarà dedicata al tradizionale Concertone finale, con un pomeriggio all’insegna della condivisione e della memoria. Prevista la visita alla Casa di Riposo Gesù Maria con la “Tarantella ai Nonni”, mentre il gruppo folkloristico marinaro “A Shcaffette” porterà musica e allegria nelle strade della città.

La serata entrerà nel vivo con gli spettacoli de “La Vestesene” in collaborazione con il gruppo Ritmi di Terra, l’esibizione del giovane talento Davide Longo e la partecipazione del comico Santino Caravella.

Alle ore 22 sarà proprio Davide Longo, cantautore originario di San Marco in Lamis, ad aprire il concerto serale con una proposta musicale capace di raccontare il Sud con autenticità.

Ospite d’eccezione della manifestazione sarà il Canzoniere Grecanico Salentino, una delle realtà più rappresentative della musica popolare pugliese. Fondato nel 1975 dalla scrittrice Rina Durante, il gruppo è considerato il più longevo interprete della pizzica salentina e, sotto la direzione artistica di Mauro Durante, ha saputo unire tradizione e innovazione, portando la cultura musicale pugliese sui palcoscenici internazionali.

Dopo una tournée mondiale che ha toccato anche gli Stati Uniti, il Canzoniere Grecanico Salentino torna a esibirsi in Puglia con uno spettacolo capace di coinvolgere il pubblico attraverso l’energia della pizzica e la forza evocativa delle tradizioni del territorio.

“Serenata alla Tarantella” si conferma così un appuntamento dedicato all’amore per la città, per la sua storia e per la sua anima più autentica, un percorso fatto di musica, partecipazione e memoria condivisa.

Lo riporta retegargano.it.