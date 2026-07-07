Vieste sempre più pet friendly: cresce il numero dei lidi aperti ai cani

Vieste consolida la propria vocazione di meta pet friendly, puntando su servizi dedicati agli animali e su un’offerta turistica sempre più attenta alle esigenze di chi viaggia con il proprio cane. Una scelta che negli anni è stata accompagnata anche dal Progetto “Zero cani in canile” promosso da LNDC Animal Protection Vieste, grazie al quale il fenomeno del randagismo è stato progressivamente azzerato, tanto che da dieci anni la città non necessita più di un canile rifugio.

Negli ultimi anni è aumentato il numero degli stabilimenti balneari che consentono l’accesso ai cani, mentre in città sono nati servizi dedicati come gelaterie che producono gelati per cani, oltre a una rete di collaborazione tra bagnini, realizzata con il supporto dell’Associazione Motoclub Gargano, che permette di ritrovare rapidamente bambini e animali domestici smarriti sulle spiagge.

Anche il comparto dell’ospitalità ha investito nel turismo pet friendly. Numerose strutture ricettive mettono infatti a disposizione piscine per cani, aree dog, spazi per il lavaggio degli animali, servizi di dog sitting ed educatori cinofili, offrendo un’accoglienza sempre più completa.

La città dispone inoltre di un’area dog pubblica e di un’area agility, dedicate al benessere e all’attività fisica degli animali.

Per la stagione 2026 sono 31 gli stabilimenti balneari che accettano cani, con modalità differenti in base alla taglia dell’animale. La maggior parte consente l’accesso a cani di tutte le taglie, mentre altri accolgono esclusivamente animali di piccola e media taglia. Gli stabilimenti precisano che si tratta di lidi aperti agli animali, ma non di strutture esclusivamente dedicate ai cani: per garantire una serena convivenza con gli altri ospiti possono quindi essere assegnate postazioni laterali o retrostanti e, in alcuni casi, è previsto un numero massimo di accessi.

Tra i lidi che accolgono cani di tutte le taglie figurano Afrodite, Azzurro, Bellavita Beach Club & Lifestyle, Bikini, Castello, Cristalda, Dei Sogni, Delfino, Fantasy Beach, L’Approdo, Merinum, Paradiso Selvaggio, Pirola Beach, Pizzomunno Beach Club, Ripamare, Romagnolo, San Lorenzo, Tre Stelle, Ultima Spiaggia, Vela Velo e Zio Martino.

Accettano invece cani di piccola e media taglia i lidi Albatros, Belvedere, Cala Molinella Beach Club, Golden Beach, Helios, Molinella Beach, Oasi Beach, Pelikano Beach, Quasenada, Stella Marina Beach e Tintarella di Luna.

Per garantire la sicurezza e il benessere di tutti, è stato predisposto anche un decalogo di regole. I cani possono accedere alle spiagge e ai luoghi pubblici solo se condotti al guinzaglio, identificati con microchip, in regola con il libretto sanitario e privi di parassiti. I proprietari devono assicurare acqua fresca, ombra, pulizia dell’area occupata e la raccolta immediata delle deiezioni, oltre a portare con sé una museruola, da utilizzare in caso di necessità o su richiesta delle autorità competenti.

È inoltre previsto che gli animali vengano accompagnati periodicamente fuori dalla spiaggia per le esigenze fisiologiche. I cani possono fare il bagno in mare senza limitazioni di orario, sempre sotto la responsabilità del proprietario, privilegiando le ore meno calde della giornata per evitare colpi di calore. Rimane invece vietato l’accesso alle spiagge per le femmine in calore e per i cani con sindrome aggressiva certificata.

L’ammissione degli animali negli stabilimenti balneari resta comunque a discrezione del gestore, che può disporne l’allontanamento qualora il cane arrechi disturbo agli altri bagnanti.

Lo riporta foggiatoday.it.