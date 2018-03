Sospensione rate mutui prima casa, ridotti i margini

Di:

. Con la riforma del lavoro (articolo 3, comma 48 della legge n. 92/2012) sono stati infatti modificati i presupposti per l’ammissione al beneficio introdotto dalla Finanziaria 2008. Confermati tra i requisiti la perdita del posto di lavoro dipendente o parasubordinato e l’insorgenza di handicap. Non saranno più sufficienti a chiedere la sospensione, invece, il sostenimento di spese mediche o di assistenza domiciliare oltre 5mila euro, i costi di ristrutturazione particolarmente onerosi o l’aumento della rata del mutuo variabile di almeno il 20%.Alla luce di queste modifiche,Consap, gestore del Fondo di solidarietà, sta provvedendo all’emanazione del nuovo regolamento attuativo, che modifica il dm n. 132/2010, al quale seguirà la modulistica aggiornata. Restano salve, tuttavia, le istanze inoltrate a Consap entro lo scorso 17 luglio.A seguito delle modifiche, ora tale facoltà è accordata solo al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi: perdita del posto di lavoro subordinato (eccezion fatta per i casi di dimissioni, licenziamento per giusta causa o pensionamento), cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione continuativa, morte o invalidità civile non inferiore all’80%. L’evento deve essersi verificato dopo l’accensione del mutuo e nei tre anni antecedenti alla richiesta del beneficio.(di Valerio Stroppa – fonte: Italiaoggi