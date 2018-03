Pasquale Ventura - ph: barlettaviva http://m1.barletta.gocity.it

Di:



(ANSA) – BARLETTA, 7 AGO – Tre persone sono state arrestate dalla polizia perché ritenute coinvolte nell’agguato fallito al capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Barletta, Pasquale Ventura, avvenuto il 20 gennaio scorso. Tra loro l’ex moglie del politico che sarebbe il mandante. Gli altri sono l’esecutore materiale e un fiancheggiatore. L’agguato avvenne mentre Ventura usciva dal portone della casa di sua figlia: due motociclisti gli spararono contro alcuni colpi di pistola mancandolo. Agguato capogruppo Pd,arresto ex moglie ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.