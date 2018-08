Conte a Foggia “Verso il decreto DIGNITA'” (Foto)

Foggia, 07 agosto 2018. ”In queste ore stiamo per approvare al Senato il decreto dignità. E questa parola – DIGNITÀ – è la parola che noi dobbiamo e vogliamo rimettere al centro. Lavoro e dignità sono due parole indissolubili: non ci può essere lavoro senza il rispetto della dignità della persona. E questo deve valere per tutti e sempre, senza distinzioni”.

Lo ha scritto su facebook il premier Giuseppe Conte, stamani a Foggia, in seguito alle stragi che hanno colpito braccianti stranieri nel Foggiano.

”Qui a Foggia ieri sono morte dodici persone, che si sommano alle quattro morte sabato scorso. Sedici lavoratori sfruttati e umiliati dalle condizioni di lavoro e di vita a cui erano costretti. Questa non è dignità”, ha detto Conte. ”A distanza di decenni sembrano ancora attuali le lotte condotte da Giuseppe Di Vittorio nato a pochi km di distanza da qui. La bussola di questo governo – anche nell’approccio che abbiamo avuto nei confronti dell’immigrazio ne – è quella di garantire la dignità della vita e la dignità del lavoro. Per quanto riguarda il fenomeno del caporalato dobbiamo rafforzare gli strumenti di controllo e prevenzione e introdurre misure di sostegno al lavoro agricolo di qualità”.

Fotogallery Enzo Maizzi