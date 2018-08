Regione. Caccia: apertura il 16 settembre

Approvato dalla Giunta Regionale della Puglia il calendario venatorio 2018-2019. L’apertura generale della stagione venatoria è fissata per il 16 settembre 2018 e terminerà il 30 gennaio 2019 per i residenti nella Regione. Per gli extraregionali, in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi, l’esercizio venatorio è consentito da domenica 7 ottobre 2018 fino a domenica 30 dicembre 2018.

