Seconde case, più vendite ma i prezzi diminuiscono

Andamento lento, con il segno positivo per le compravendite ma con prezzi ancora in calo. Il report stilato da Fimaa e Nomisma sul mercato delle seconde case in Italia conferma nei dati le sensazioni diffuse sulle difficoltà del segmento degli acquisti di seconde case, siano esse al mare o in montagna. Con qualche eccezione per le località top.

Sul fronte compravendite nel 2017 le transazioni sono aumentate del 3,5% sull’anno precedente. Con differenze sostanziali tra il lago, la meta più gettonata (+8% le vendite, anche se nel 2016 le transazioni erano salite del 15,2% sul 2015), il mare che perde appeal (+4,8% contro il +19,9% del 2016 sul 2015), mentre la montagna ha segnato compravendite addirittura in calo del 4,3% (+23,5% nel 2016).

