Sta per avvicinarsi una notte magica a Monte S. Angelo “La notte colorata”

Il 9 agosto a Monte S. Angelo, un percorso di colori accompagnerà la notte degli artisti, una notte che vedrà colorare le pareti di alcune chiese in un percorso nel centro storico dove potranno essere ammirati artisti di vario genere con sottofondi musicali.

Dalla pittura alla scultura, dalla fotografia fino a sconfinare nelle parole infinite della poesia. Artisti che trasformano in arte la memoria. Un vero inno alle tradizioni garganiche e ad un territorio ricco di storia e di emozione, raccontato da circa 50 opere rappresentative delle diverse forme dell’arte. Opere che invitano al silenzio e fanno riflettere sulla solitudine, sul mistero, sull’affascinante bellezza dell’antico che ancora riesce a resistere alla modernità.

Il percorso si snoderà in 4 diverse piazzette di Monte Sant’Angelo, a partire da via Giuseppe Verdi, dinanzi alla chiesa di San Benedetto che per l’occasione sarà colorata di rosso, dove alle ore 21,00 ed alle ore 22,00 ci saranno due momenti di declamazioni di poesie, poi si arriverà nella piazzetta di San Francesco dove il portale sarà illuminato di blu e verrà allestita una mostra di scultura. A seguire, in piazza De Galganis illuminata di verde ed ospiterà la mostra di pittura, il giro si completerà nell’atrio della Madonna della Libera che, illuminata di lilla, sarà abbellita con una suggestiva mostra fotografica.

Ogni momento sarà accompagnato da strumenti musicali a corda e a fiato.

Le chiese illuminate saranno aperte per essere visitate. Siete tutti invitati in questo percorso che si caricherà di suggestive sensazioni facendoci ammirare un patrimonio di valore inestimabile.

Vi aspettiamo in tanti….