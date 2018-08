Strage braccianti, Miglio “Affranto”

Di:

Foggia. Sul tragico incidente stradale sulla SS16, dove hanno perso la vita dodici braccianti agricoli extracomunitari, interviene il Presidente della Provincia di Foggia, Francesco Miglio, che dichiara: “Sono davvero affranto per la strage di giovani vite che ancora una volta è da imputare ai tragici fenomeni dello sfruttamento e del caporalato. Occorrono ulteriori misure urgenti dirette a reprimere questo stato di cose. Esprimo il mio cordoglio personale e dell’Ente che rappresento alle famiglie delle vittime e la vicinanza di tutta la provincia di Foggia ai feriti.

Per il ripristino della legalità occorre garantire ai lavoratori un trasporto sicuro e disciplinato legalmente colpendo,in questo modo, gli interessi del caporalato. A tal fine è necessaria una sinergia di forze a livello istituzionale per tutelare la vita di giovani lavoratori e per ripristinare la legalità in ogni sua forma“.