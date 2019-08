“Bem vindo Mister”, ecco Amantino Mancini nuovo mister del Foggia

Di:

Foggia, 07 agosto 2019. “Volevo rigraziare il presidente e il direttore per questa opportunità. Ho smesso di giocare tre anni fa, poi ho iniziato a studiare. Voglio, anzi pretendo di fare l’allenatore“. Così il neo allenatore del Foggia, Amantino Mancini, presentato stamani nel corso di una conferenza stampa, alla presenza della nuova società.

“L’amore tra me e il Foggia è nato a Londra, nel ristorante di un foggiano, che coincidenza. Ho avuto la fortuna di lavorare con Fabio Capello, poi anche con Prandelli, Spalletti e Mourinho. Allenatori differenti, ma che mi hanno dato tanto”, ha detto Mancini che ha ammesso di non conoscere “la serie D”, dove “vai a giocare in campi non belli, con atmosfera pesante”.

L’ex giocatore di Roma, Inter e Milan avvierà dunque la sua carriera in panchina in Serie D con la squadra rossonera, chiamata al ritorno tra i pro dopo la retrocessione dalla B e la mancata iscrizione in C.

Il comunciato stampa

“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra rossonera al sig. Alessandro Faioli Amantino Mancini – si legge nel comunicato ufficiale del club – e dopo la presentazione ufficiale si partirà tutti insieme alla volta di Campitello Matese, cittadina molisana che ospiterà il ritiro precampionato dei satanelli fino al 24 agosto”.

Redazione StatoQuotidiano.it