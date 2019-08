Capitanata e caporalato: il nuovo schiavismo che tinge di rosso la nostra terra

Di:

L’estate 2018 è volta da tempo al termine, ancora una volta un’estate lunga, in cui la calura ha continuato fino ad ottobre inoltrato ad ardere l’agro del Tavoliere e l’asfalto della Statale A16, un asfalto che l’ennesimo, increscioso fatto di cronaca, ha tinto di sangue ai primi di agosto. Scorrendo a ritroso i notiziari estivi o sfogliando fugacemente gli immancabili quotidiani al bar, non si può non notare che la nostra terra non riesce a sottrarsi dall’essere teatro di spargimenti di sangue, che a volte hanno l’etichetta della malavita (“Faida”, quella che nello specifico la circoscrive), altre quella di “caporalato”, termine che definisce il nuovo schiavismo che caratterizza, purtroppo, proprio la Puglia, e Foggia in particolare. In estate la campagna sterminata che si estende sulle pianure foggiane fino alle Murge si tinge di rosso, l’ “oro rosso”, come lo chiamano a Lucera e Cerignola, e ragioni non mancano per usare questa definizione: quando i cassoni si svuotano, le casse dei produttori si riempiono.

Foggia è la provincia leader nel settore della produzione di pomodoro, i dati parlano di decine di milioni di tonnellate e, come appena introdotto, infelicemente nota anche per un altro primato: solo quest’estate i morti accertati e sicuramente relazionati con questo business sono stati 16, risultato di due incidenti stradali proprio sulla A16, strada che percorrevano quotidianamente per andare a lavoro, accompagnati e controllati dagli scagnozzi dei caporali. Perché, osservando il fenomeno più da vicino, cercando di approfondire ed andare oltre allo sguardo fugace sulla solita Gazzetta del Mezzogiorno, questo business fa gola, genera milioni e milioni di euro, per cui inevitabile diventa l’intreccio tra grandi proprietari terrieri, malavita e caporali, una rete che oltre a generare tonnellate di pomodori e molti soldi, genera anche sofferenza e morte, genera quella che qualcuno ha definito come lo “schiavismo” del XXI secolo. Con questo articolo non vogliamo sviscerare e portare alla luce tutti i meandri di questa complicata griglia, soprattutto perché si mantiene ben occulta e non si hanno che poche prove giudiziarie per carpire chi comandi su chi, chi siano i veri responsabili di tanto patimento.

Chi sono i caporali?

Quello che possiamo fare è rendere manifesti i dati certi e farci alcune domande. Porre dubbi. Far nascere un po’ di riflessione. Innanzitutto: chi sono i caporali? Se ne parla tanto, ma davvero l’opinione pubblica ha un’immagine chiara al riguardo? Essendo la nostra provincia da sempre caratterizzata da campagne e braccianti, anche chi di terra non ha mai vissuto, ha un’idea minima su come funzionino i suoi ritmi e le sue dinamiche. Scrive Leonardo Palmisano nel suo Mafia Caporale: “La Puglia che ha dato i natali alle vecchie e alle nuove forme di caporalato in agricoltura, è una dolce levatrice di schiavisti e sfruttatori incalliti” (2017: 11). Fino a qualche decennio fa i grandi proprietari terrieri, spesso baroni, davano in affitto e in gestione il proprio agro a persone di fiducia, che si preoccupavano di organizzare lavoro e lavoratori. E di pagare. È stato un meccanismo feudale, andato avanti per secoli. Retaggio di cui noi Italiani ci siamo liberati solo nel secolo scorso, passando mestamente il testimone ad altri. Oggi, infatti, questi intermediari sono stati sostituiti da uomini stranieri, provenienti dall’Est europeo e dai paesi appena entrati nell’Unione Europea, Polacchi in primis. Ebbene: questi “procacciatori di braccia”, nuovi schiavisti, sono coloro che hanno attivato un network che parte nei paesi più poveri e contraddistinti dalla miseria e finisce proprio qui in Capitanata, una rete globale ben organizzata che richiama migliaia di lavoratori sottopagati a piegare la schiena e logorarsi per 14 o 15 ore sotto al “sol leone” e che per molti si è conclusa “sotto l’albero dell’ulivo” (ebbene sì, sepolti nei campi), come hanno raccontato i pochi coraggiosi delatori alle forze dell’ordine, le cui testimonianze sono state raccolte nello splendido libro di Alessandro Leogrande, di cui ci occuperemo prossimamente e da cui estrapoliamo la citazione (2016:51).

E’ un fenomeno globale, aggettivo che ricopre un duplice significato

Perché non saremmo qui a denunciare, se non fosse per l’immane sofferenza che questo business ha prodotto, spesso sfociato, appunto, in morti atroci. Si parte dal proprio paese attirati da un annuncio di lavoro su internet, un lavoro in Italia che promette lauti guadagni, e sono in tanti che, spinti dalla povertà estrema che contraddistingue la propria vita “a casa”, chiamano speranzosi e si fanno prestare i soldi per prendere il bus ed arrivare nelle nostre campagne. E quando arrivano si accorgono che le condizioni non sono quelle promesse, che ci sono ancora mazzette da pagare all’autista e al caporale, che il giaciglio su cui riposeranno è ubicato in una bettola isolata, senz’acqua corrente e senza il minimo “comfort” (detto così, suscita quasi ironia). E che bisogna pagare anche quello. Come si diceva è un fenomeno globale, aggettivo che ricopre un duplice significato. Da un lato perché attira qui lavoratori provenienti dalla Polonia, ma anche dall’Africa: non dimentichiamo, infatti, che i sedici ragazzi morti quest’estate in due differenti incidenti stradali, erano giovanissimi africani. Dall’altro è un fatto che trascende il lavoro agricolo ed il nostro territorio e che possiamo ritrovare in mille altre situazioni, regolarmente denunciate dalla stampa alternativa e dalle organizzazioni umanitarie, ingranaggio di un dispositivo maggiore, che viene solitamente additato col la definizione di “capitalismo globale” ed uso il termine additare per sottolineare la distanza con cui si osservano (ma forse sarebbe meglio dire “si guardano di striscio”) certi fenomeni: sono lì, sui giornali, in televisione, ci suscitano qualche commento … ma poi scivolano via, insieme all’irritato brivido che hanno suscitato.

Ci sdegniamo momentaneamente quando leggiamo che solo negli Emirati Arabi ogni anno si suicidano mille giovani indiani: stessa dinamica, stesso indecente sviluppo e concatenazione dei fatti. Un “procacciatore di braccia” (perché questo sono per chi li cerca: braccia da lavoro) si aggira nei villaggi più poveri del subcontinente indiano, adescando – e metto l’accento sul termino, infatti, che i sedici ragazzi morti quest’estate in due differenti incidenti stradali, erano giovanissimi africani. Dall’altro è un fatto che trascende il lavoro agricolo ed il noe adescare!- tanti giovani e spingendoli a far indebitare la propria famiglia per pagarsi un biglietto che permetta loro di andare dall’altra parte del Golfo. Una volta lì ci si rende conto di essere stati fregati: ammassati nelle roventi periferie, col passaporto ritirato dalle agenzie che li hanno ingaggiati, non rimane altra scelta che piegare la testa e lavorare come muratori per 15 ore al giorno. Il risultato sono gli sfavillanti grattacieli di Dubai o del Qatar. E i mille suicidi all’anno. Su cui si tace. Ma ci si indigna…per un momento.

“Anche noi ci siamo spezzati la schiena a raccogliere i pomodori…”



Rimaniamo distanti anche quando tante morti le contiamo a due passi da casa nostra. Quando sappiamo che la nostra terra è disseminata di cadaveri di gente che si è ribellata alle botte, agli spiccioli ricevuti dopo un lavoro di mesi, tante volte, troppe, incrementato dal bastone di coloro che controllano. I caporali. Perché caporale non è solo colui che muove la macchina che attira qui migliaia di persone, ma anche colui che decide quanto e se pagarli. Colui che si occupa di farli portare nei campi, stipati in 12 in un furgoncino, che multa con venti euro chi non ce la fa a lavorare un giorno. Che manda in ospedale chi rallenta il ritmo. Taciamo forse, perché, come ho sentito dire tante volte da anziani e non, “quella gente è abituata a vivere con 300 euro al mese”, ed “anche noi ci siamo spezzati la schiena a raccogliere i pomodori”. Sì, ma senza bastone.

A cura di Maria Giovanna Falcone,

Monte Sant’Angelo – 2019