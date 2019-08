Cda delle aziende: firmati i decreti di nomina in Ataf, Amgas e Am Service

Di:

Foggia. Sono stati firmati i decreti di nomina nelle aziende Amgas, Ataf e Am Service. I rappresentanti del Comune di Foggia confermati sono Pierluca Fontana e Mariolina Santovito in Amgas, il terzo nome, fresco di designazione, è Michele Lioia ( area Forza Italia).

In Ataf entra Giandonato Lasalandra, commissario provinciale di Fratelli d’Italia che, in una prima fase di ipotesi sulla formazione della giunta, era stato dato come probabile assessore. Con lui Antonio Zenga (sarebbe stato indicato da Forza Italia) e Serena Salvatore.

In Am Service nominato Alfonso Buono, il consigliere candidato con Giuseppe Mainiero che, prima del ballottaggio, dichiarò di non sentirsi rappresentato dal centrosinistra lasciando libertà di voto ai suoi oltre 400 elettori. Francesco D’Innocenzio è un nome vicino all’Udc.

Altra novità negli ingressi è Anna Maria De Martino, di Foggia Civica, la lista creata e organizzata da Rosario Cusmai oggi fra i banchi dell’opposizione a Palazzo di città.

Nessuno dei nomi proposti e confermati è espressione della Lega, al momento fuori dalla giunta.