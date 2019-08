“Il Commissario Santi”, debutto letterario per il sipontino Donato Prencipe

“Il Commissario Santi. Una lettera molto speciale“: è questo il titolo della prima pubblicazione letteraria (Algra editore) del sipontino Donato Prencipe, laureato in Scienze infermieristiche, ma “da sempre con la passione per la letteratura”.

Trama. “Un bel giorno, il commissario Emilio Santi decide di scrivere una lettera di reclamo a Dio, mettendolo al corrente di come la vita sulla Terra non sia tutta rosa e fiori. Alla lettera, allega anche una serie di indagini poliziesche in cui si è imbattuto durante la sua carriera, in modo da fornirgli una finestra da cui osservare il mondo e la psicologia degli esseri umani, un vero e proprio labirinto tutto da scoprire. La città in cui si svolgono le indagini è Belizia. Nel corso della storia il commissario Santi mostrerà il suo carattere e il suo intuito naturale a smascherare gli artefici di piani orditi contro il prossimo“.

