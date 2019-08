Controlli Ispettorato Lavoro in attività del Sub Appennino

Di:

Foggia. Nel corso dell’attività ispettiva programmata per l’anno 2019 dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia, Ispettori del lavoro hanno effettuato, nella giornata del 4 agosto, 4 accessi ispettivi presso pubblici esercizi in due località del Subappennino Dauno.

Da tali controlli sono emerse 3 aziende irregolari, in particolare, in un esercizio sono stati trovati intenti al lavoro “nero” 5 lavoratori su 7.

È stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per un importo pari ad €. 2.000,00, in applicazione della normativa vigente, e verranno irrogate 7 violazioni amministrative per un importo pari ad €. 18.500,00.