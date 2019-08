Incidente sulla SS16, in direzione Foggia, si ribalta autoarticolato

Di:

Bari, 7 agosto 2019. Per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza, a seguito di un incidente avvenuto in località Trani, al km 755,000 della strada statale 16 “Adriatica”, è chiusa la carreggiata in direzione Foggia, con uscita obbligatoria a Trani Nord, al km 757,200.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione ed il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.