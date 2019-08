La storia. 3 fratelli di Manfredonia a Casa Sollievo per donare il sangue: “Eroi”

Di:

Gli “eroi” del giorno sono 3 fratelli di Manfredonia – (da sinistra) Pia, Giovanni e Michela – che hanno scelto di venire a donare il sangue assieme. Pia è una studentessa universitaria, non aveva mai donato il sangue e non vedeva l’ora di potersi rendere utile, Giovanni è un carabiniere e Michela fa l’ingegnere, entrambi avevano già donato in passato. Si sono presentati ieri al Centro Trasfusionale di Casa Sollievo della Sofferenza e hanno dedicato un’ora del loro tempo ad aiutare chiunque possa aver bisogno del loro sangue.

Grazie ragazzi!

💪😍❤️🏅

P.S. Non è eccessivo definirli “eroi”. Per il vocabolario Treccani gli eroi sono “chi si dedica a qualcosa con grande generosità ed abnegazione”. Calza a pennello!

fonte Casa Sollievo della Sofferenza