Parco del Gargano e incendi boschivi: il tour del governatore pugliese

Appuntamento stasera a S. Marco in Lamis per discutere di Parco del Gargano: rappresenta un’occasione di freno o di sviluppo per il territorio? Il presidente appena nominato Pasquale Pazienza non ci sarà perché impegnato fuori regione. Il parterre sarà composto dal governatore Emiliano e dall’assessore Piemontese. Insieme ai sindaci garganici Michele Merla Sindaco (San Marco in Lamis), Michele Crisetti (San Giovanni Rotondo), Pierpaolo D’Arienzo (Monte Sant’Angelo), Luigi Di Fiore (Rignano Garganico), Michele Sementino (Vico del Gargano), Claudio Costanzucci Paolino (Cagnano Varano) e Rocco Di Brina (Carpino). Si discuterà non solo del parco ma anche di viabilità, strade, collegamenti, Gino Lisa.

Il dibattito sarò moderato da Sasha De Giovanni, docente di S. Marco in Lamis, ed è stato organizzato dal Pd nell’ambito della Festa del partito in svolgimento.

Il porto di Rodi

Nella tarda serata di ieri il tour garganico è cominciato con un sopralluogo al porto turistico di Rodi Garganico insieme all’assessore al bilancio Raffaele Piemontese.

“La Regione Puglia ha destinato circa 900mila euro complessivi ed eseguito i lavori di dragaggio – spiega Emiliano – e abbiamo finalmente ridato vita a una infrastruttura che rischiava di restare chiusa e inutilizzata, d’intesa con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine D’Anelli”.

Vieste: punto intervento Asl

Emiliano e Piemontese questa mattina sono stati a Vieste, con il sindaco Giuseppe Nobiletti e il direttore generale della Asl di Foggia Vito Piazzolla, per visitare il punto di primo intervento territoriale della Asl: “In questo presidio vogliamo che resti attivo il laboratorio di analisi – ha annunciato il presidente – per questo chiederemo una deroga. Vieste è la capitale del turismo pugliese, con oltre 2 milioni di presenze l’anno. Anche per via della sua posizione geografica è importante che il laboratorio rimanga dov’è”.

A seguire hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere per l’ampliamento del poliambulatorio, verificando lo stato di attuazione dei lavori, e alla elisuperficie che gestisce le emergenze. “L’elicottero per il soccorso è disponibile ogni giorno h24 d’estate – ha detto Emiliano – e siamo impegnati a confermare questo servizio per tutto l’anno per garantire ai cittadini viestani la massima copertura in caso di emergenza”.

Sempre a Vieste, Emiliano e Piemontese hanno visitato il centro socio sanitario della Fondazione Turati: un centro con 120 posti letto accreditati, di cui 60 nella riabilitazione ex art. 26 ortopedica e neurologica, 30 di residenza sociosanitaria per anziani e 30 per disabili.

Caserma Jacotenente

Domani Emiliano e Piemontese saranno a Vico. E’ prevista una visita presso il campo gemellato operativo di lotta all’Antincendio Boschivo presso la Caserma Aeronautica di Jacotenente.

All’incontro parteciperà il dirigente della sezione regionale Protezione Civile Mario Lerario, i responsabili dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri Forestali nonché i funzionari regionali di protezione Civile. L’incontro sarà l’occasione per fare il punto della situazione sull’andamento della campagna antincendio boschivo 2019, con i primi risultati.