Picchiato a sangue perchè scambiato per un vigile, indagini

Mercoledì mattina, 7 agosto. Luca Bottardi è appena uscito dall’ospedale di Termoli dopo una visita dall’otorino. “Ho una frattura del canale uditivo, ci vorrà tempo per guarire”. Secondo passaggio in ospedale in meno di 15 ore. Ieri pomeriggio è stato portato da un’ambulanza nel Pronto soccorso del San Timoteo sanguinante e sotto choc. E’ stato aggredito alle spalle, scaraventato a terra e riempito di pugni da un uomo che lo ha scambiato per l’ausiliario del traffico che gli aveva fatto una multa per sosta vietata.

Da quello che si dice in paese questo personaggio è un pregiudicato di San Severo, Foggia, che viene in vacanza al lido. “Sì, ho sentito dirlo. Beh, mi auguro che la giustizia faccia il suo corso. Io non ho paura di parlare, e ora sono contento di poterlo fare. Me la sono vista brutta, poteva andarmi peggio. Mi creda, ho rischiato un infarto: sono anche cardiopatico e ho un bypass impiantato”.

