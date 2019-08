RPT. Feste patronali Lucera: ecco il programma completo

Di:

Lucera, 7 agosto 2019 – Dopo le anticipazioni degli scorsi giorni, è stato pubblicato il programma ufficiale delle Feste Patronali Lucera 2019 a cura del Comitato Feste, allargato anche agli eventi organizzati dall’Amministrazione comunale e dall’ATS 5 porte storiche Città di Lucera. Si parte, quindi, dal corteo storico per chiudersi il 17 agosto con un concerto musicale presso la Corte del Palazzo vescovile.

Da sempre i giorni che vanno dal 14 al 16 agosto sono considerati, a Lucera, i giorni della Festa delle Feste, in quei giorni la città riscopre più forte il suo senso di essere comunità e, attorno al trono di Santa Maria, esprime la sua lode e gratitudine. La nostra Festa Patronale non può che essere intesa come manifestazione d’affetto per la Madonna.

ORGANIZZAZIONE

Quest’anno si è costituito un nuovo Comitato Feste (su indicazioni del Vescovo Mons. Giuseppe Giuliano) a cui fa capo, come negli ultimi 3 anni, l’organizzazione delle opere legate strettamente al rito religioso e ad alcuni aspetti più popolari della festa (il materiale di stampa e devozione, il trono della Madonna, le luminarie, l’intrattenimento musicale, e lo spettacolo pirotecnico). I preparativi sono partiti con la raccolta delle offerte a cui la comunità, tra imprese e fedeli, sta rispondendo, infatti l’ultimo aggiornamento pubblicato sabato 27 luglio ha registrato la somma di 24.979,46 euro (domani verrà pubblicato il nuovo aggiornamento). La raccolta continua presso la sede del Comitato Feste in Piazza Duomo 11 (sala G. La Pira) tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 21.30

PROGRAMMA

Come sempre il fulcro della 3 giorni di festa sono le processioni, quella storica del Simulacro di Santa Maria in Piazza Duomo il 14 agosto e la solenne processione di Santa Maria Patrona il 16 agosto che percorrerà invece le principali vie della città di Lucera. Entrambe saranno presiedute dal Vescovo S.E. Reverendissima Mons. Giuseppe Giuliano. Non mancherà, il giorno 14 agosto, la tradizionale consegna delle chiavi della Città alla Madonna seguita, al termine della breve processione, dall’Atto di affidamento della comunità cittadina a Santa Maria Patrona e la solenne benedizione da parte del Vescovo alla Città e alla Diocesi, così come non mancherà il Solenne Pontificale del 15 agosto e l’incontro con i lucerini emigrati venerdì 16 agosto in Episcopio

Gli spettacoli musicali sono per tutti i gusti, dal sound coinvolgente della Skart Dynamic Orchestra, alle note pop di Sonia Addario, per finire con le sinfoniche note della Grande Orchestra “S. Mancini Città di Lucera”.

Per la prima volta a Lucera, la Skart Dynamic Orchestra è l’unica orchestra sociale di Capitanata. Composta da maestri diplomati al conservatorio, conta anche della partecipazione di giovani e adulti con difficoltà familiari, scolastiche o sociali. L’Orchestra, diretta dal maestro Pucci Chiappinelli, è stata ufficialmente presentata al pubblico nel 2017 e dopo due anni hanno pubblicato il loro primo CD, grazie al sostegno della Fondazione Monti Uniti di Foggia e Clab Studios.

Il repertorio va dal genere pop, rock, funny jazz, classico e gospel. Il riferimento preciso che ha dato lo slancio per la costituzione dell’Orchestra, nata dall’associazione La Pietra Scartata, è il sistema pedagogico – musicale creato in Venezuela da Josè Antonio Abreu, musicista ed ex ministro della Cultura, che istituì la Fondazione di Stato per il sistema nazionale delle orchestre giovanili e infantili (poi divenuta celebre col nome di El Sistema) come mezzo per sottrarre i giovani alla povertà, alla criminalità e al degrado sociale attraverso il coinvolgimento in un percorso di educazione musicale e di inserimento nell’attività orchestrale giovanile. A completare la serata uno speciale allestimento della cassarmonica che renderà ancora più preziosa la loro esibizione.

Nella giornata del 14 si segnala anche l’esibizione del Complesso Bandistico “Città di San Severo”, diretto dal Maestro Antonello Ciccone, che terrà un piccolo concerto alle ore 11.30 in Piazza Duomo oltre che accompagnare la processione del Simulacro della Madonna alle ore 19.30.

Sonia Addario, che si esibirà il 15 agosto alle ore 21.30, con la Melos Orchestra diretta dal Maestro Francesco Finizio, ha una voce black ed è stata una delle protagoniste del fortunato programma musicale All Together Now di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e JAX. Prima ha partecipato al talent X Factor ed è stata una delle finaliste di “Casa Sanremo”. Il suo spettacolo è un omaggio alle donne, non solo quelle della canzone italiana. È un grazie alla forza e alla tenacia femminile, alla possibilità di vita che viene dalle donne e al futuro che riescono a immaginare e costruire.

In mattinata ci sarà il concerto del Complesso Bandistico Città di Torremaggiore (ore 12.30 Piazza Duomo).

Infine il 16 agosto sarà la volta della Grande Orchestra di Fiati “S. Mancini – Città di Lucera”. Ricostituita nel 2018, torna a essere la protagonista delle nostre Feste Patronali. Una tradizione, quella della banda S. Mancini, tanto cara alla città di Lucera e che nella giornata conclusiva dei Festeggiamenti ci delizierà con le sue bellissime note sinfoniche e non solo. Diretta dal Maestro Francesco Finizio, il concerto avrà inizio alle ore 22 in Piazza Duomo e si incastrerà ad arte con una delle spettacolari esibizioni che rientrano nel I° S. Maria Art Festival” a cura dell’Amministrazione comunale. Dalle 21, infatti, Piazza Matteotti (spettacolo di danza acrobatica), Viale della libertà in Villa comunale (fontane danzanti), la Fortezza svevo angioina (spettacolare incendio), viale Caduti di Nassiriya (dj set Radionorba) e le strade del centro storico saranno interessate da una serie di eventi ed esibizioni artistiche che impreziosiranno la serata, prima dello spettacolo pirotecnico finale che, come ogni anno, sarà visibile dalla zona Anfiteatro.

Si segnalano inoltre i due appuntamenti con il Torneo delle Chiavi (12 agosto alle ore 20) e il Corteo storico (13 agosto ore 18.30) organizzati dall’APS Porte storiche di Lucera, che con determinazione sta cercando di ripristinare queste antiche tradizioni che per anni hanno arricchito la programmazione delle Feste Patronali di Lucera.

E non finisce qui… le feste si allungano anche al sabato (17 agosto) con il concerto musicale dell’orchestra di fiati “Apulia” presso la Corte del Palazzo vescovile alle ore 20.

(La foto della Skart Dynamic Orchestra è di Samuele Romano)

