Sanità: “Migliorare il sistema delle prenotazioni per evitare liste d’attesa”

Si è svolta ieri la riunione con le confederazioni sindacali convocata dal Presidente Emiliano. All’ordine del giorno- lo comunica in una nota il segretario regione della Fsi-Usae, Federazione sindacati indipendenti- lo stato della sanità pugliese.

Gli argomenti maggiormente approfonditi hanno riguardato il servizio di emergenza 118, le liste di attesa, il fabbisogno di personale e le corrette relazioni sindacali con le direzioni generali delle aziende sanitarie.

La Fsi-Usae ha sostenuto la necessità di regolarizzare le posizioni lavorative del personale 118 alle dipendenze delle associazioni mediante l’istituzione di apposita agenzia regionale. In merito alle liste di attesa “abbiamo ribadito la necessità di ottimizzare il sistema delle prenotazioni per consentire la riduzione delle liste di attesa ed evitare il sovraccarico ospedaliero di prestazioni che devono invece essere svolte dal territorio”. Per quanto riguarda il personale, La Fsi ha richiamato “la necessità di adeguare il piano dei fabbisogni tenendo conto delle fuoriuscite dovute alla quota 100”. Riguardo alle relazioni sindacali abbiamo chiesto che le direzioni generali mettano in atto una più efficace informazione per consentire un migliore confronto tra le parti.