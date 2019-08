SuperEnalotto, la Puglia sfiora il colpo milionario

Di:

Doppio colpo sfiorato in Puglia con il SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 6 agosto sono stati due i “5” da 25mila euro ciascuno finiti in regione, riferisce Agipronews. Il primo è arrivato ad Andria, con una giocata convalidata presso l’edicola Troia di via Ferrucci 110; il secondo è invece stato firmato a Casalvecchio di Puglia, in provincia di Foggia, precisamente nella tabaccheria di corso Skanderberg 17. Il Jackpot, nel frattempo, mette in palio 205,4 milioni, premio più alto nella storia del gioco e più alto al mondo.

L’ultimo avvistamento risale a più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Puglia l’ultimo Jackpot è invece quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014 a Bari.

Marzia Acampora

Agipro Srl