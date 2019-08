Nuovo Tigotà a Foggia: boom di affluenza

Di:

Foggia, 07 agosto 2019. È stata inaspettata l’ondata di clienti che si è recata dalla prima mattina nel nuovo Tigotà di Via Natola 4 (accanto a Penny Market) tanto da chiamare commessi da altri punti vendita Tigotà per gestire l’affluenza.

Si tratta del primo store aperto in città dall’insegna padovana del settore beauty e home care che, con i suoi oltre 800 metri quadri, è il più grande di tutta la Puglia. Il megastore Tigotà offre il più completo assortimento dell’insegna con prodotti per l’igiene, la bellezza e la cura della persona e per la pulizia della casa, con particolare specializzazione in profumeria, cosmesi, cura dei capelli e igiene orale.

L’inaugurazione ufficiale è in calendario per il 5 settembre con animazione per bambini, truccabimbi, palloncini e zucchero filato, omaggi e gadgets per i clienti e con la presenza delle autorità cittadine.

Tigotà è marchio di eccellenza di Gottardo S.p.A., azienda padovana nata nel 1969 come piccola realtà a conduzione familiare e, con il passaggio generazionale della fine degli anni ‘80, cresciuta fino a diventare leader nazionale del comparto beauty e home care. Negli ultimi anni la rete di negozi Tigotà si è progressivamente diffusa su quasi tutto il territorio italiano a ritmo di circa 50 nuove aperture all’anno e conta oggi 588 store.

In relazione alla crescita dimensionale, sono cresciute anche le assunzioni: fanno oggi parte del Team Tigotà più di 4300 persone di 49 diverse nazionalità.

“Stiamo investendo molto sulle realtà localiper offrire assortimento, convenienza e un servizio di qualità, diventando il punto di riferimento vicino a chi ama prendersi cura di sé e della propria casa” commenta il responsabile marketing Pericle Ciatto.

Il nuovo Tigotà ha dato lavoro a 11 giovani neoassunti (di cui 8 donne) con età media 31 anni che da oggi fanno parte del grande team Tigotà: più di 4300 persone di 49 diverse nazionalità che tutti i giorni lavorano con passione ed entusiasmo. L’azienda valuta sempre nuove risorse: per candidarsi basta consultare le posizioni aperte o caricare il proprio curriculum nella sezione “Lavora con Noi” del sito gottardospa.it.