Vico, con un bacio vinci una settimana di vacanza sul Gargano

VICO DEL GARGANO (Fg) – La prima coppia che, a mezzanotte di giovedì 8 agosto 2019, si bacerà nel Vicolo del Bacio vincerà una settimana di vacanza a Calenella. Un gesto d’amore e un premio per “La Notte degli innamorati”, che si terrà proprio l’8 agosto a Vico del Gargano. L’evento è parte integrante dell’Estate Vichese, il programma delle manifestazioni organizzate dal Comune di Vico del Gargano in collaborazione con privati e associazioni. Giovedì 8 agosto, dalle ore 21, “La Notte degli innamorati” sarà un percorso tra luci, musica e stand che partirà dalla Villa Comunale e si snoderà tra vie e piazze del borgo tra concerti, sapori e artigianato. Le note itineranti di una street band accompagneranno visitatori e cittadini lungo tutto l’itinerario, per arrivare al grande concerto finale tra musica e danze folk.

Alla mezzanotte, tutti al Vicolo del Bacio: la prima coppia a baciarsi nel luogo più caratteristico del “paese dell’amore” vincerà una settimana di vacanza a Calenella, luogo meraviglioso di Vico, sulla costa verde e azzurra del Gargano. “La Notte degli innamorati è una delle iniziative che celebrano il legame fra Vico del Gargano e il suo Patrono, San Valentino. L’Estate Vichese sta avendo un ottimo riscontro di partecipazione, con piazze e luoghi gremiti per i concerti e gli altri eventi che animano non solo Vico del Gargano ma anche le sue frazioni balneari”, ha dichiarato Vincenzo Azzarone, delegato agli Eventi per l’Amministrazione comunale vichese.

IL 9 AGOSTO C’E’ “ALIMENTART”. Venerdì 9 agosto, l’Estate Vichese proseguirà con la terza edizione di Alimentart, evento organizzato dalla CNA Confederazione Nazionale Artigianato e Commercio, per promuovere i prodotti tipici, l’arte e l’artigianato del territorio.

Imprese dell’artigianato alimentare e artistico della provincia di Foggia esporranno i loro prodotti in una mostra-mercato in Piazza Castello e Largo Fuoriporta. Grande spazio sarà dedicato ai più piccoli, con gli animali della fattoria, l’animazione a cura di bimbi party e il laboratorio di fumetti con mostra a cura dell’Istituto Comprensivo “Manicone-Fiorentino” coordinata dal fumettista Marco Lepore e dalla maestra Cristina Tavaglione. Ci saranno i laboratori didattici alimentari a cura dell’Azienda Agricola Vitillo e dell’Associazione Auser “Nuova Vita”. Per l’occasione, Piazza Castello sarà addobbata a festa e saranno aperti il Museo Trappeto Maratea, che ospiterà una mostra fotografica su uliveti e agrumeti storici del Gargano, e la Chiesa dell’Annunziata all’interno della quale sarà allestita una mostra fotografica su San Valentino e la Settimana Santa di Vico del Gargano. Spazio alla musica con Absolute Band, Il Condominio e Michele Iacovone. L’evento è patrocinato da Regione Puglia, Comune di Vico del Gargano, Parco Nazionale del Gargano, Consorzio di tutela dell’Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP, Pro Loco di Vico del Gargano, GAL Gargano, Camera di Commercio di Foggia, ICS “Manicone–Fiorentino” e da “I Borghi più Belli d’Italia”.

FUOCHI PIROTECNICI SULLA SPIAGGIA. Il 10 agosto, nella notte più stellata dell’anno, lo spettacolo dei fuochi pirotecnici sincronizzati sul litorale di San Menaio sarà preceduto dalla seconda edizione di “Ho scritto t’amo sulla sabbia” con il concerto dei DrumBast alle ore 21.30. Il 19 agosto, sempre a San Menaio nel piazzale della stazione, alle ore 21.30 “Burattini al Chiaro di Luna”, con lo spettacolo “Pulcinella e la Strega Malandra Malandrina”.