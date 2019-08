La lunga estate di “Vieste in Love” per le strade e sui social

Di:

La città di Vieste regina dell’amore che si ispira a Cristalda e Pizzomunno ma si declina in tanti modi. Spettacoli, allestimenti lungo le strade, musica, sport, enogastrnomia, concorsi fotografici. Dal 31 agosto all’8 settembre si svolgeranno una serie di iniziative legate alla tradizione – con ospiti che sono rimasti legati alla loro terra e che hanno portato il Gargano in giro per il mondo- ma anche nuove, legate ai social.

Come il concorso “bacia e… ritorna”, cioè: “scatta una foto con un bacio a Vieste, condividila su instagram con #viesteinlove e cerca di ottenere il maggior numero di like. In base al regolamento saranno considerate valide le foto scattate e pubblicate entro l’8 settembre 2019”. Così nel volantino che pubblicizza uno degli eventi previsti.

Sarà organizzata la “Vieste Night Run” nella sua seconda edizione. “Vieste in vetrina” è lo spazio riservato a tutte le attività commerciali cui verrà proposto un tema dedicato all’amore per allestire i propri spazi. Tali creazioni passeranno al vaglio di una giuria. Il premio è una vacanza. L’amministrazione comunale ha diffuso l’iniziativa ha puntando al maggior coinvolgimento possibile. Vieste in love, assolutamente.