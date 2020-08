Movida in Puglia. Emiliano “Non ho il potere di chiudere i confini regionali”

Bari, 07 agosto 2020. “Ogni giorno leggo i vostri commenti e osservo le immagini che mi mandate, alcune destano preoccupazione specie nei luoghi della movida, nei locali pubblici e discoteche, nelle spiagge in particolare quelle libere. È bene che voi sappiate che da presidente di Regione non ho il potere di effettuare direttamente questi controlli, solo le autorità di sicurezza possono farlo. Così come non ho il potere di “chiudere” i confini della Regione, come alcuni di voi chiedono, perché in questa materia lo Stato italiano ha competenza esclusiva. I temi di cui parliamo hanno una dimensione nazionale“. Lo scrive in una nota il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che stamani ha chiesto “una riunione a tutti i Prefetti della Puglia e a tutte le Autorità di sicurezza, per parlare di Covid19 e dei controlli che devono essere fatti per far rispettare le regole di prevenzione”.

“Da quando è finito il lockdown in Italia è ripresa la libera circolazione e sono state riaperte tutte le attività. Questa contro il coronavirus è una guerra di lungo periodo, dobbiamo imparare a vivere nelle condizioni più vicine possibili alla normalità, sostenendo la nostra economia e la sopravvivenza sociale di milioni di pugliesi, ma adottando regole di prevenzione ferree. Noi queste regole severe le abbiamo fissate e prevedono sanzioni altrettanto severe per chi non le rispetta, abbiamo delle linee guida nazionali e regionali che devono essere osservate da tutti. In tanti si comportano correttamente e con senso di responsabilità e a loro dico grazie, fate bene. C’è però un convincimento sbagliato da parte di molte altre persone che il rischio sia passato: non è così perché siamo ancora nel pieno della pandemia. Da qui la mia richiesta alle Prefetture di aumentare gli sforzi per rassicurare la popolazione ed evitare che qualcuno abbassi la guardia. Proprio adesso la guardia deve essere altissima. Sto dicendo ai Prefetti – che ho ringraziato insieme alle Forze dell’ordine per il lavoro enorme che stanno facendo – che la Regione è disponibile a sostenerli in ogni modo“.