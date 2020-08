Foggia, 07 agosto 2020. Una riunione di Giunta comunale urgente per affrontare la grave situazione scaturita dall’ondata di maltempo che sta colpendo il comune di Apricena e le campagne circostanti. “Abbiamo avanzato richiesta formale di stato di calamità naturale dopo le abbondanti piogge che hanno devastato le campagne della zona” ha annunciato il sindaco di Apricena Antonio Potenza. La situazione è critica, come ha voluto rimarcare l’assessore ai Lavori Pubblici del comune di Apricena Paolo Dell’Erba. “Vivo le problematiche degli agricoltori ogni giorno e questa ondata di maltempo rischia di diventare un duro colpo al sistema agricolo già pesantemente penalizzato da altre situazioni. Abbiamo preso subito di petto la questione e non lasceremo soli i nostri agricoltori in questo momento difficile”.

Dell’Erba: Gravi danni all’agricoltura. Cosi la nostra economia rischia di crollare. Urgono provvedimenti di Regione e Governo. Paolo Dell’Erba candidato alla Regione nella lista del Presidente Fitto e imprenditore di Apricena, ha fatto un sopralluogo nelle ultime ore nelle zone colpite dal maltempo nell’alto Tavoliere. “I campi sono completamente allagati con la campagna del pomodoro e altre colture praticamente annientate in poche ore dopo l’ondata di maltempo che ha colpito soprattutto la zona di Apricena. Questo potrebbe rappresentare il tracollo definitivo del sistema agricolo di Capitanata. È urgente l’intervento della Regione e della presidenza del Consiglio dei Ministri per dichiarare subito lo stato di calamità naturale o altre forme per attivare gli strumenti di sostegno al mondo agricolo. Da amministratore comunale e da imprenditore continuerò a monitorare la situazione affinché le istituzioni preposte intervengano in modo celere”.