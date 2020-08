Il foggiano Angelo Greco salva 7 bagnanti in un giorno

(huffpost) Ha salvato sette persone, tre bambini e quattro adulti, in un solo giorno. Angelo Greco, 40 anni, di Foggia, sergente maggiore dell’Aeronautica militare, ha vissuto un pomeriggio da supereroe e al Corriere della Sera racconta la sua impresa. «Io sono molto credente, sapete, ma qui non voglio scomodare la Provvidenza, diciamo allora che è stato il destino a volere che io mi trovassi proprio lì in quel punto, lunedì pomeriggio, quando a un tratto c’è stato bisogno di me». Si trovava a Marina di Pulsano, Taranto, insieme alla figlia Noemi di 4 anni, in spiaggia libera, quando si sono verificati gli incidenti. Fonte: huffpost