LSU, Riccardi “Si gioca a prendersi i meriti di cose fatte da altri..”

Manfredonia, 07 agosto 2020. “Era il 9 gennaio 2019 quando annunciai come sindaco alla stampa la definizione di un percorso istituzionale cominciato già nel 2018 (vedi delibere di selezione per stabilizzazione) per la vertenza dei Lavoratori Socialmente Utili presso il Comune di Manfredonia, all’esito di un incontro in Prefettura al quale partecipai con i tecnici della Regione Puglia ed i Segretari Generali di Cgil, Cisl e Uil Foggia. Grazie al Decreto Madia e alla Legge di Stabilità eravamo finalmente ad un passo per stabilizzare 13 lavoratori socialmente utili in carico al Comune di Manfredonia.

Con le mie dimissioni, tanto agognate dall’opposizione e da buona parte della maggioranza perché non permettevo più a nessuno di fare i propri comodi, l’iter è rimasto ‘congelato’ per via della mancata approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione. Dalle mie dimissioni sono trascorsi ben 16 mesi, non abbastanza per dimenticare il lavoro fatto dalla passata Amministrazione e troppi per consentire al Commissario Vittorio Piscitelli di vantarsi di qualcosa di cui non ha alcun merito. Anzi, Piscitelli dovrebbe soltanto fare MEA CULPA per non aver ancora dato seguito alla stabilizzazione dei 13 LSU ai quali va tutta la mia solidarietà per essere stati coinvolti e travolti da vicende politiche ed istituzionali di cui non hanno colpe. E poiché il Commissario spesso dimentica di essere lì per risolvere le varie questioni in sospeso, nonché per ‘bonificare’ il Comune, visto che è stato sciolto per mafia (e se non trova nulla da bonificare, io qualche domanda sullo scioglimento me la farei…!), d’ora in poi glielo ricorderò io”.

Lo scrive sui social Angelo Riccardi, già sindaco del Comune di Manfredonia.