Manfredonia, Argos Hippium premia gli eroi del Covid-19

‘Sarà un’edizione speciale – spiega l’ideatore dell’Argos Hippium LinoCampagna – che premierà chi in prima linea ha combattuto questo nemico invisibile che ha cambiato le nostre vite e le nostre abitudini. Quest’anno vogliamo dare voce non alle tante eccellenze del nostro territorio ma a chi è riuscito a sconfiggere il virus e a chi ha fatto di tutto per alleviare sofferenze e paure di un’intera popolazione. Lo faremo premiando i rappresentanti delle categorie più coinvolte: pazienti, medici e infermieri a cui va il ‘grazie’ di un intero Paese”. Per via delle direttive anti Covid-19 l’evento, organizzato in collaborazione con il Mibact Puglia nella magica location impreziosita dall’avveniristica opera di Edoardo Tresoldi, sarà aperto su invito ad un pubblico ridotto ma verrà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook del Premio Argos Hippium e del Parco Archeologico di Siponto, oltre che sul canale 216 (5216 della piattaforma Sky) de La Tua Tv.