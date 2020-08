Manfredonia, attività lavorative per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza

“I BENEFICIARI del Reddito di Cittadinanza (RdC) sono tenuti ad offrire, nell’ambito del Patto per il Lavoro e del Patto per l’Inclusione Sociale, la propria disponibilità per l’adesione a Progetti Utili alla Collettività (PUC), in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il proprio Comune di residenza”. In ottemperanza a tale dettato sancito con decreto ministeriale n.149/2019, l’Ambito territoriale di Manfredonia (comprendente i comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Zapponeta) ha emesso un avviso pubblico per l’individuazione di soggetti interessati a realizzare progetti utili alla collettività tra i beneficiari del reddito di cittadinanza. Ha pertanto invitato soggetti pubblici e privati, istituti scolastici, aziende di servizi alla persona, aziende speciali, organizzazioni del terzo settore, società cooperative e loro consorzi, fondazioni, enti religiosi, organizzazioni di promozione sociale e di volontariato, parrocchie, altri enti caritatevoli, operanti nei comuni dell’Ambito, a presentare la propria manifestazione di interesse per ospitare uno o più percettori del reddito di cittadinanza che possano svolgere attività utili alla collettività.