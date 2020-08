Mattinata. Gatta “Ancora stop servizio dell’ENEL: danni per operatori economici, basta!”

Bari, 07 agosto 2020. “Dopo la chiusura delle gallerie, scongiurata solo dopo che con determinazione abbiamo alzato le barricate in difesa dei cittadini e degli operatori economici, arriva l’ennesimo danno per tutta la comunità di Mattinata: stavolta è l’Enel a mettere in gravissima difficoltà coloro che operano nel settore turistico, nel commercio, nella ristorazione. La società, infatti, è da giorni che sospende il servizio e gli esercenti stanno subendo danni ingentissimi”. Lo dice in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.

L’ultimo annuncio è per la sospensione di sabato prossimo, dalle 14 alle 17, tagliando le gambe agli operatori economici del territorio (basti pensare solo ai disagi connessi al pericolo di fare deteriorare la merce depositata nelle celle frigorifere). Una situazione assurda e incomprensibile: l’Enel (così come l’Anas nel caso delle gallerie) ha avuto mesi e mesi per poter realizzare opere di manutenzione o altro e non si può accettare che, invece, si sospenda un servizio tanto importante proprio nel pieno della stagione estiva. Abbiamo un sistema economico in profonda sofferenza a causa del Coronavirus ed è gravissimo aggiungere ulteriori ostacoli alla ripresa turistica ed economica, compromettendo gli sforzi di chi cerca di sanare le gravi perdite già patite. Faccio appello al buonsenso di tutti: non si può piegare così tanto una comunità. I cittadini stanno perdendo la pazienza ed hanno ragione: la misura è colma”.