Campo “In Puglia la prima azienda pubblica per produzione DPI”

Bari, 07 agosto 2020. “In Puglia opera la prima azienda pubblica dedicata alla produzione di dispositivi di protezione individuale. L’impianto produrrà mascherine, camici e calzati, per un totale di 60 milioni di pezzi. Un’ottima notizia per chi ci lavora e per i pugliesi preoccupati dall’eventuale riacutizzarsi della diffusione del Covid-19. Pur se nessuno se lo augura, dobbiamo essere pronti ed evitare i problemi emersi nella Fase 1. La mission dello stabilimento, infatti, è contribuire a garantire l’elevata disponibilità di DPI in tutto il Paese. Questa è la Puglia che ci crede e che porta a casa grandi risultati”. Lo scrive in una nota sui social il consigliere regionale del PD, Avv. Paolo Campo.