PD “Parte la Festa de l’Unità a Manfredonia, ecco i temi e gli eventi”

Domani sera partirà la Festa de l’Unità organizzata dal circolo PD di Manfredonia, un appuntamento che ha da sempre rappresentato l’evento più importante per la vita di un partito e di tutta la comunità politica. Quest’anno, per via delle norme anti Covid vigenti, siamo stati costretti a ridimensionarla. Eppure, nonostante questo, abbiamo inserito nel programma gli appuntamenti migliori che potevamo scegliere. Ad aprire l’evento, ci sarà Vito Saracino (Ricercatore Universitario Fondazione Gramsci) per la presentazione del suo ultimo libro “Casa Arci”, edito da Andrea Pacilli Editore. Con lui ci saranno Domenico Rizzi (Presidente Arci Provincia di Foggia) e Paolo Campo (Capogruppo PD Regione Puglia). Moderatrice sarà Carmen Palma.

Domenica, alle ore 19:30, avremo l’onore di ospitare Michele Emiliano (Presidente Regione Puglia), Raffaele Piemontese (Assessore al Bilancio Regione Puglia), Lia Azzarone (Consigliera PD Comune di Foggia e Segretaria PD Capitanata), Paolo Campo (Capogruppo PD Regione Puglia) e Raffaele Caputo (Segretario PD Manfredonia). Con loro affronteremo un dibattito centrato sulle proposte per il futuro della Regione Puglia, tenendo ben presente ciò che è stato realizzato in questa ultima legislatura. In entrambe le seconde serate, spazio alla musica. Domani saliranno sul palco di Piazzale Ferri i Franklin, mentre domenica sarà il turno dei Tienamente.

All’interno dell’evento verranno allestiti diversi spazi per l’esposizione di prodotti locali, comprese le postazioni per panini e bevande. Quella che partirà domani sarà un’occasione per affrontare i temi cruciali per il futuro della Regione Puglia, con un’attenzione specifica alle proposte per la Capitanata e per la nostra città.

Vi aspettiamo!

Michele Nenna – responsabile Organizzazione PD Manfredonia