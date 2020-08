Peschici. Premio Trabucco 2020

Peschici, 07 agosto 2020. Tutto pronto per la quinta edizione del «Premio Trabucco – in difesa dell’ambiente», da quest’anno centrato sulla questione della tutela e salvaguardia del nostro pianeta. L’evento si terrà domenica 23 agosto a Peschici, in Piazza Sandro Pertini, a partire dalle ore 21.15. Il sindaco Franco Tavaglione, a nome dell’Amministrazione Comunale di Peschici, rende pubblici i nomi dei premiati. Nel corso della serata, il prestigioso “Premio Trabucco” verrà assegnato a Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente, e a Giovanni Allevi, compositore e pianista di fama internazionale. La serata sarà condotta da Chiara Giallonardo, conduttrice di Rai Uno.