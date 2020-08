Attraverso un video-messaggio, Salvatore Mazzamurro, presidente pro-tempore dell’associazione Sant’Orsola di Manfredonia, lancia un appello ai futuri consiglieri regionali: “Vi chiedo, per il bene della città, per il futuro di Manfredonia, aprite una comunità per i giovani. Evitiamo che aumenti lo stato di abbandono dei giovani in difficoltà con le droghe e vittime della criminalità. Diamo spazio alla vita prima che per loro sia troppo tardi“.