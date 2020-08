UDC Foggia, Cesa “Francesco D’Innocenzio unico referente provinciale”

Foggia, 07 agosto 2020. Il segretario nazionale dell’UDC, On. Lorenzo Cesa, dopo la nomina a Francesco D’Innocenzio quale Coordinatore provinciale del partito, e dopo aver ricevuto varie sollecitazioni, ribadisce che il Dott. Francesco D’Innocenzio è l’unico referente in Provincia di Foggia a gestire le imminenti elezioni Regionali e Amministrative.

L’ On. Cesa, inoltre, ricorda che l’unico titolare del simbolo dello Scudo Crociato in Provincia di Foggia è il Coordinatore Francesco D’Innocenzio e non altri. Infine, il Segretario nazionale dell’UDC, dopo l’accordo a sostegno dell’On. Raffaele Fitto, quale candidato Presidente alle prossime Regionali del 20 e 21 settembre, annuncia che si sta lavorando per presentare una lista dell’UDC di Capitanata molto competitiva.