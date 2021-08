STATOQUOTIDIANO.IT, 07 AGOSTO 2021. “FDI ha ufficialmente ritirato la candidatura a Sindaco per le prossime elezioni comunali del proprio segretario cittadino Gianvito Casarella ed ha proposto la candidatura del dott. Antonio Giannatempo; è ormai evidente che quest’ultima candidatura non realizza l’unità del centrodestra per la mancata adesione di alcune forze politiche e pertanto non sarà conseguito il risultato elettorale del ballottaggio da parte del centrodestra e tale probabile insuccesso politico comporterà , con altrettanta significativa probabilità, l’elezione a consigliere comunale del solo candidato Sindaco (considerato l’elevato numero dei candidati sindaci) non consentendo neanche alla forze politiche che comporranno la prossima federazione di centrodestra ovvero Forza Italia, Lega, Udc, Nuovo PSI e Federazione Insieme per Cerignola di essere rappresentate nel prossimo consiglio comunale”.

Lo comunica una nota di Zoraide Lasalvia, segretaria cittadina UDC, Antonio Grillo segretario cittadino Forza Italia, Francesco Decosmo, Giuseppina Magnifico segretaria cittadina del Nuiovo PSI e Claudio Dilernia, coordinatore della Federazione Insieme per Cerignola che rappresenta Noi con l’Italia, CDU, Cattolici Popolari Uniti, Puglia Popolare, i Popolari Pugliesi.

“Al fine di rinnovare con successo il tentativo di raggiungere la completa unità del centrodestra – prosegue la nota- condizione determinante per la vittoria del centrodestra nella prossima competizione elettorale, e nella considerazione di poter rappresentare la maggioranza degli elettori del centrodestra di Cerignola, è necessario formulare una nuova proposta di candidatura a sindaco, che possa anche tutelare le legittime azioni politiche dei partiti che si riconoscono nella nascente federazione di centro destra”.

“Propongono di indicare ai rappresentanti politici in indirizzo di Lega, Forza Italia ed Udc le candidature a Sindaco di Cerignola per la imminente competizione elettorale in persona di Francesco Decosmo, Antonio Grillo e Zoraide Lasalvia quali rappresentative di tutte i suddetti partiti e movimenti, nella consapevolezza che qualsivoglia candidatura tra quelle sottoposte alla attenzione possa realizzare l’unità del centrodestra e consentirne la vittoria elettorale, impegnandosi a sostenerla alla luce del gradimento e della convergenza che siamo certi sarà raggiunta al tavolo del centrodestra.”