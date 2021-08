Polizia Locale di Foggia in via Manfredonia: posizionato autovelox

Foggia, 07/08/2021 – Pattuglie del Comando di via Manfredonia da oggi e per tutti i weekend di agosto effettueranno controlli sulle vie che portano alle località balneari. Oggi, giornata indicata con bollino nero, i controlli si sono concentrati su via Manfredonia dove è stato posizionato anche l’autovelox. Durante i controlli, gli operatori di polizia locale hanno distribuito un volantino dove sono riportati consigli utili ad una guida sicura. Dai controlli all’efficienza del veicolo fino alle norme di comportamento per chi si mette al volante. Nella sola giornata di oggi sono stati controllati 56 veicoli. Accertate e sanzionate 27 infrazioni al Codice della Strada prevalentemente in violazione ai limiti di velocità. I controlli si ripeteranno anche domani ed in tutti i weekend di agosto