Foggia, un’altra saracinesca abbassata in Via Lanza: chiude lo Street Cafè

Non solo degrado del Quartiere Ferrovia di Foggia, con i diversi problemi che lo hanno ridotto ad un ricordo del salotto buono di una volta, ma una situazione che sembra allargarsi anche a Piazza Cavour e Via Lanza: una sorta di crisi del centro cittadino

Statoquotidiano.it, Foggia, 7 agosto 2022 – Continua l’emorragia di attività commerciali che lasciano il centro di Foggia. Un processo che in questo periodo di ripresa “post COVID” sembra addirittura acuirsi.

L’ultima attività a lasciare una zona centralissima del capoluogo dauno è lo Street Cafè di Via Lanza: nota attività tra le più apprezzate del settore in città.

È lo stesso titolare Ivan Serano a darne notizia via social, con un velo di tristezza e rammarico per le tante energie impiegate nel progetto:

“Ho riflettuto fino all’ultimo prima di cedere con il cuore e la mente ma purtroppo per continuare a vivere il mio lavoro con amore e soprattutto con il sorriso ho dovuto rinunciare alla mia terza creatura!!!!!!!! E allora voglio informare a tutta la mia clientela che lo street cafe ‘ 3 in centro cesserà il 31 agosto decidendo di non provare neanche a cedere l’attività perché lo street cafe ‘ è una mia invenzione e non la condividerò con nessuno perché ci ho buttato 10 anni della mia vita !!!!!!! Ma voglio tranquillizzare tutti i clienti dello street cafe’ che i punti vendita di via gentile macchia gialla e via Natola sulle tre corsie non le venderò più e andrò avanti con tanta passione e amore come prima !!!!!

Colgo l’occasione per ringraziare i proprietari dei locali il dottor Deleonardis Gianni cola e la dottoressa linda leone per la fiducia che mi hanno accordato in questo lunghissimo anno pieno di insidie !!!!!! E colgo l’occasione per salutare gli unici amici di via Lanza Dino della biellese , Sergio greco, Paolo del tabacchi !!!!! Volevo concludere ringraziando tutti i clienti della zona del centro per l’affetto che ci avete dato e se vi doveste trovare per le vie degli altri street siete i beni accetti !!! Alla fine voglio salutare anche le persone che in quella zona mi hanno fatto e detto tante cattiverie perché grazie alla loro cattiveria mi hanno fatto crescere e capire che il mondo è fatto anche di questo !!!! Un saluto e un grazie al centro di Foggia via Lanza”, conclude l’imprenditore.

Ma cosa sta succedendo?

“Lo spettro della crisi“: alcuni potrebbero commentare così le chiusure di alcuni dei negozi più importanti in centro a Foggia. In effetti ciò che si vede da un po’ di tempo è davvero triste, sono sempre di più le serrande che si abbassano definitivamente. La pandemia in primis, una guerra alle porte dell’Europa poi e la gente che probabilmente non spende come una volta, meno certezze più disoccupazione. Fatto sta che i problemi del centro cittadino sembrano partire da lontano e non essere collegati direttamente solo agli eventi degli ultimi anni. Una volta il Quartiere Ferrovia era il luogo d’élite del capoluogo, con i negozi più alla moda, oggi vittima di innumerevoli problemi. Molti cittadini non arrivano quasi mai a passeggiare fino a Piazza Cavour, evitando di arrivare in zona stazione, tornando effettivamente indietro con tutte le conseguenze possibili e immaginabili.

Probabilmente se non si interverrà in maniera decisa e sostenendo gli imprenditori che hanno coraggio con tutti i mezzi idonei, il degrado si allargherà ancora, lasciando in centro solo tante saracinesche abbassate, dando così un altro durissimo colpo alla città di Foggia. Si spera che le istituzioni intervengano quanto prima per riqualificare e rivitalizzare il centro cittadino.