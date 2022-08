Rumore molesto delle campane a Panni: interviene Savelli dell’UAAR

Anche in Provincia di Foggia non stanno mancando le polemiche riguardanti proprio il rumore delle campane

Statoquotidiano.it, Panni (Fg), 7 agosto 2022 – L’Italia viene spesso dipinta come il paese dei mille campanili: si vorrebbe con ciò sottolineare la tradizionale rivalità tra comuni limitrofi, ma si finisce anche per evidenziare come la nostra sia una nazione dove gli edifici religiosi sono numerosi.

Il rintocco delle campane delle chiese un tempo segnava la vita quotidiana della comunità: oggi questo suono martellante a volte si traduce in inquinamento acustico.

Anche in Provincia di Foggia non stanno mancando le polemiche riguardanti proprio il rumore delle campane.

In luglio una coppia di turisti si sono rivolti al vescovo Giuliano per rendere note le immissioni intollerabili e illecite dello scampanio non liturgico del Comune di Alberona.

Il vescovo ha dato subito disposizioni al parroco del paese di far cessar lo scampanio non liturgico in orario illecito, e il primo cittadino De Matthaeis ha attaccato con affermazioni del tipo: «i turisti possono scegliere anche un’altra località di villeggiatura», chiedendo che «venga ripristinato quanto prima il normale rintocco delle campane, anche nelle ore notturne».

La vicenda ha sbalordito anche la sede centrale dell’UAAR che ha commentato:

«Come sanno bene le diocesi (a suon di esposti) e come dovrebbe sapere un sindaco, lo scampanio per finalità non liturgiche può essere limitato per legge» ritenendo assurdo che «un sindaco si riveli più papista del vescovo».

Conclusa la vicenda di Alberona, oggi nasce un caso analogo: quello del Comune di Panni, in cui l’UAAR di Foggia è intervenuta e ad oggi attende risposta dal vescovo Pelvi sperando che questa volta non accada lo stesso di quanto successo con il primo cittadino di Alberona.

Ecco le dichiarazioni di Pio Savelli a Statoquotidiano.it, referente dell’UAAR di Foggia, in merito alla questione:

“Raccapricciante e ripugnante potenza.

È così che, conservandomi elegante, descriverei l’aberrante situazione del dominio ecclesiastico sui piccoli comuni italiani.

Non voglio generalizzare sperando che lì fuori qualcuno abbia compreso il significato di “Repubblica democratica laica e aconfessionale” e pertanto mi limiterò ad agghiaccianti situazioni che io, come referente UAAR di Foggia, sto combattendo strenuamente.

In più comuni le forze ecclesiastiche, che per Costituzione non sono proprie della Repubblica Italiana ma di un altro Stato indipendente e sovrano, sono considerate, in via ufficiale, alla stregua delle alte cariche cittadine ma, in realtà, superiori anche ad esse.

È forte l’afflizione nel vedere tale situazione, come se ancora ci trovassimo in età Carolingia.

La simbiosi tra il potere politico e religioso, e la superiorità evangelica sul Diritto italiano è orripilante.

La storia non è poi tanto diversa dalla situazione attuale e sarebbe più autorevole forse dirlo attraverso il De Oratore di Marco Tullio Cicerone: «Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis».

La massiccia partecipazione del clero nelle attivita di Governo vi era prima e vi è ora.

Se abati e vescovi rivestivano cariche importante, pari ai nobili laici di piu alto rango, con ruoli amministrativi e di vigilanza, svolgendo una fondamentale funzione di coordinamento tra il centro e le periferie; ora siedono accanto ai più alti ranghi delle Forze dell’Ordine Italiane e ai primi cittadini. Se partecipavano al placitum in cui venivano formati i capitolari; ora hanno potere decisionale e ultima parola riguardante la pubblica amministrazione.

Ovviamente, come nell’impero Carolingio si videro i sovrani affrettarsi a fare cospicue concessioni a monasteri e abbazie oltre che a piazzare uomini di fiducia nelle sedi ecclesiastiche principali, data la potenza di cui si è fin qui parlato; anche oggi si verifica un’insolita corsa al favoritismo ecclesiastico e al limitare delle azioni contrarie a questo. Per non citare il ruolo dominante della chiesa sulla cultura che direi essere anche peggiore di quello consentito da Carlo.

Forse è l’insicurezza e la crisi interna dei piccoli comuni a causare una così forte dipendenza dalla chiesa, così come le stesse dell’Impero permisero la diffusione del potere ecclesiastico nonostante le decise persecuzioni di Decio e Diocleziano; o forse è mera posizione geografica che, essendo di natura rurale, consente un facile attecchimento dell’idea religiosa, vista anche la non propensione alla speculazione filosofica degli abitanti.

Ci si dovrebbe certamente allontanare da quello che è un impero vissuto più di mille anni fa ma, per mio sommo dispiacere, qui si potrebbe ancora parlare di capitolari appositi per condannare ogni tipo di resistenza al nuovo ordine religioso.

Essere nel 2022 ma vivere nel 785 non è proprio una panacea, soprattutto dal punto di vista culturale.

Purtroppo questa situazione può essere affrontata solamente internamente e niente si può fare in merito se non è il popolo a comprenderlo; invece ciò che si può fare è garantire l’assoluto rispetto della legge italiana.

L’UAAR di Foggia, tramite la mia rappresentanza, sta cercando di far cessare le immissioni intollerabili e la lesione del diritto al riposo e alla tranquillità della vita familiare da parte della chiesa di Panni (FG), dopo essersi congratulata insieme alla sede centrale dell’UAAR con la coppia di turisti che hanno fatto cessare le stesse ad Alberona (FG).

Dapprima si è sollecitato un celere intervento all’arcidiocesi di Foggia-Bovino facendo presente che lo scampanio non liturgico del Comune di Panni (FG) appare assolutamente non rientrabile nei limiti di legge e che tali immissioni sonore non solo appaiono superiori ai limiti di cui al d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante la Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, dove si ricorda che nessuna disposizione esonera le chiese dall’osservanza di tale normativa, come del resto ha più volte riconosciuto la giurisprudenza civile e penale; ma si svolgono in intervalli di tempo superiori a quelli consentiti: ogni 15 minuti, orari notturni compresi. Inoltre si è reso noto in particolar modo l’evento delle 08:00 dove nei giorni feriali lo scampanio non liturgico continua ininterrottamente per 3 minuti, svegliando inevitabilmente tutta la popolazione; e nei giorni festivi si ripete per 3 minuti continui alle 08:00, alle 08:15, alle 08:30, alle 08:45 e alle 09:00 provocando danni psicofisici perseguibili per legge.

Si è evidenziato il danno che questo arreca ai lavoratori notturni che si vedono privati della possibilità di riposare in orari mattutini provocando danni irreparabili alla salute (soprattutto psicologica) e privandoli di un loro diritto.

Ed in un secondo momento si è presentata la situazione all’ARPA e all’ASL che solleciteranno al rispetto delle norme vigenti.

L’UAAR di Foggia continuerà a fronteggiare il problema finché le Istituzioni non lo risolveranno applicando una scelta, non solo conforme a legge, ma di buon senso e di convivenza civile.

È finita l’epoca in cui ci si può appellare a tali decisioni giustificandosi, come già successo ad Alberona (FG), con la longevità dello scampanio nel paesino che suonerebbe da migliaia di anni e rappresenterebbe “un patrimonio culturale straordinario” ed è finita l’epoca in cui si pretende persino che venga ripristinato il “normale” (sigh!) rintocco delle campane anche in orari poco consoni e illeciti.

Spero che le storie grottesche dall’Italia clericale di provincia, dove i rappresentanti di Istituzioni laiche si mostrano più papisti dei preti e dei vescovi, cessino quanto prima in vista di un’Italia migliore”, conclude il referente UAAR di Foggia Pio Savelli.