Trani e Manfredonia, Miss Bellezza Italiana 2022

Summit della bellezza e della solidarietà a Trani. Nella sontuosa e suggestiva villa Guastamacchia si svolgerà domenica 07 agosto alle ore 20.30 la prima tappa del concorso “Miss Bellezza Italiana 2022”. Le miss che verranno selezionate durante la serata accederanno direttamente alla finalissima del 27 agosto in piazza Duomo a Manfredonia. “L’obiettivo del concorso non è solo valorizzare la bellezza estetica ma anche far emergere il talento e la personalità delle concorrenti dando il giusto risalto alla solidarietà e all’impegno sociale – afferma il Patron Di Candia – L’idea è quella di catturare l’attenzione su due tematiche molto importanti: la depressione adolescenziale, la cui incidenza è raddoppiata rispetto a prima della pandemia e la prevenzione oncologica attraverso le attività di informazione e di sensibilizzazione promosse dall’ANT, un’associazione molto presente sul territorio, attiva da più di quarant’anni nell’assistenza socio-sanitaria gratuita a pazienti particolarmente fragili”. A condurre la serata uno dei volti più amati della tv del Sud, la brava e splendida conduttrice e attrice barlettana, Lucia Dipaola, che accompagnerà la giuria composta da personaggi illustri del panorama televisivo, culturale e sociale a livello nazionale e il pubblico alla scoperta delle bellissime miss. L’evento che ha coinvolto numerose ragazze è stato promosso ed organizzato dall’Associazione “La Fenice”