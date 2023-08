A Zapponeta l’evento chic della Riviera: il 12 agosto c’è “VINcanto d’Estate”

Il Comune di Zapponeta in collaborazione con l’Associazione Terra, Aria, Acqua e Fuoco promuove la sesta edizione dell’evento “VINcanto d’Estate” per sostenere il territorio e le sue eccellenze. Un percorso enogastronomico che si svolgerà a Zapponeta sabato 12 agosto 2023 in Piazza Nettuno e sul lungomare pedonale.

La manifestazione prenderà inizio alle ore 21.00 con l’apertura dei banchi per l’assaggio dei vini illustrati dai sommelier dell’AIS Puglia Delegazione Foggia. Presenti numerose case vinicole della Capitanata e della Svevia che esporranno le loro eccellenze. Ad incoronare la serata buona musica a cura del gruppo musicale “Spring Band”.

Nel ticket sarà compreso

trancio della buona focaccia di Zapponeta “Panificio San Antonio”;

Bruschetta con il buon pane di Zapponeta condito con Olio EVO della Coldiretti di San Ferdinando di Puglia;

Mozzarelline del caseificio CIPRO di Trinitapoli realizzate sul momento dal mastro casaro;

Primo piatto – fantasia dello chef;

Fritto in pastella di verdure fresche di Zapponeta;

Maritozzo della pasticceria “mama’s cake” di Zapponeta.

“Bisogna incentivare le aziende della nostra terra a confrontarsi e a fare sempre meglio. VINcanto d’Estate è un evento di un grande rilievo che ci regala, già da sei anni, momenti unici a due passi dal mare. Unire le nostre bellezze naturali ai prodotti tipici per offrire un’atmosfera speciale e per dare la giusta visibilità alla nostra comunità, questo è il nostro obiettivo” dichiara il primo cittadino di Zapponeta, Vincenzo Riontino.

“Siamo giunti alla sesta edizione, ed ogni anno, la manifestazione si rigenera e ha sempre nuovi risvolti. Sono certo che anche questa edizione 2023 del “VinCanto D’Estate” sarà un successo” aggiunge il presidente dell’associazione organizzatrice “Terra, Aria, Acqua e Fuoco”, Fabio La Macchia.

Le Cantine che al momento hanno dato la loro adesione a “Vin Canto d’Estate” sono:

BORGO TURRITO

CANTINE SPELONGA

CASALTRINITÀ

LA DOGANA 60 PASSI

CANTINE PIRRO

CANTINE SAN MICHELE MINERVINO MURGE

CAIAFFA VINI

KANDEA VINI

VIGNETI CALITRO

TENUTE SANNELLA

MADRI LEONE

PLACIDO-VOLPONE

TENUTE DIDONNA

MANDWINERY

CONTE SPAGNOLETTI ZEOLI

CANTINE PARADISO

CANTINE COLDIRETTI SAN FERDINANDO DI P.

CANTINE CIATÒ

LA MACCHIA VINI

CASA PRIMIS

DIOMEDE

VIGNAIOLI PUGLIESI

BIOCANTINA GIANNATTASIO

VINNOVA

APULIA

VINICOLA CALVIO

VINICOLA MASTRICCI ANTONIO

TEANUM

CANTINE POLLOTTA

PISANTE ANTONIO

L’Amministrazione Comunale di Zapponeta, ha inteso proporre un appuntamento annuale che permetta di conoscere meglio una cittadina dedita ad un turismo di nicchia, di quanti ricercano la tranquillità, le bellezze paesaggistiche e le tradizioni contadine che affondano radici profonde nella cultura locale, come il nome stesso della cittadina suggerisce.

Questo comune di poco più di tremila abitanti, colloca le origini della sua storia in epoca abbastanza recente. Nasce nel 1768 quando Michele Zezza, barone del luogo, chiamò nel proprio latifondo un gruppo di braccianti, fondando cosi il primo agglomerato di case, insieme alla chiesetta di S. Michele Arcangelo. Un intreccio fittissimo tra la piccola comunità e la tradizione del lavoro agricolo ha sancito il legame tra la cultura e le fattezze del piccolo centro urbano.

Nota per la produzione di patate, cipolle, e carote, nel 1975 il Comune di Zapponeta si è reso autonomo dalla vicina Manfredonia. Il turismo, mai troppo chiassoso, si nutre delle bellezze paesaggistiche, spaziando dalle suggestive paludi del Lago Salso alla Riserva Naturale di Frattarolo nota per il birdwatching, dove è possibile ammirare fenicotteri, garzette e anatre, arrivando sino alle Saline di Margherita di Savoia e a parte del Parco Naturale del Gargano.

La spiaggia ha una sua colorazione caratteristica, è molto scura, quasi nera, grazie alla presenza di minerali ferrosi che creano una suggestiva luminosità per contrasto con il mare.

Per informazioni per partecipare a “Vincanto d’Estate”:

Fabio 3288371031 – info@taafzapponeta.net